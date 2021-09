Finalizó la filmación de "Misión: Imposible 7"

"Misión: Imposible 7", la próxima entrega de la exitosa franquicia de espionaje y acción protagonizada por Tom Cruise, terminó su etapa de producción después de más de un año y medio de rodajes demorados por una serie de periódicos frenos y dificultades debidos a las restricciones por la pandemia de coronavirus en los diferentes países en los que se llevaban adelante las filmaciones.

El anuncio fue realizado con alegría por el guionista y escritor de la historia, Christopher McQuarrie, quien en su cuenta de la red social Instagram publicó una imagen junto a Cruise acompañada por un texto en el que asegura que "todo lo que se necesita son buenas personas".

"A nuestro indomable, imparable e implacable elenco y equipo: incluso bajo las mejores circunstancias, debería haber sido imposible. Habiéndolo visto, no podemos creer lo que consiguieron. Las palabras no bastan para expresar adecuadamente nuestra gratitud y admiración, no sólo por ustedes, sino por sus seres queridos. Son los mejores del mundo", reza el mensaje.

La filmación de la séptima película de la saga encabezada por el intrépido agente Ethan Hunt comenzó en febrero de 2020 en Venecia, donde se planeaba rodar durante tres semanas antes de trasladarse a Roma a mediados de marzo por otros cuarenta días.