Cantos, amor incondicional y una campaña sin presupuesto: Saúl Perman y La Causa

Una de las mayores sorpresas de las elecciones PASO en Santa Fe las dio Saúl Perman, un entrañable personaje santafesino, reconocido por todos por andar en bicicleta con cantos alusivos a la alimentación y la vida sana.

A los 62 años, divorciado y con una hija, sigue dedicándose a los viajes de comercio, actividad que realizó toda su vida. "Soy casi vegano", admitió al aire en Cadena OH!, "porque cada tanto como una tarta de verduras".

De los más de 6.500 votos que sacó ayer, se enteró hoy a la mañana cuando se levantó. "Me acuesto temprano, siempre. Me desperté hoy y vi los números. Ahí no más empecé un canto nuevo para esta tarde", afirmó.

"¡Alimentación consciente, vida saludable, vamos al concejo con este mensaje!", estas rimas se escucharán por el centro santafesino el día de hoy. "Son cantitos empoderadores, tienen qué decir", celebró.

"¡Alimentación consciente, vida saludable, vamos al concejo con este mensaje!"

Pero el fenómeno de la cantidad de votos y su militancia particular, es muy reciente. Hace cuatro meses "no pensaba militar en política". Su objetivo es cambiar la política desde adentro y tomó esta posibilidad concreta de llevar su mensaje a más gente. "Yo cambié la política desde la campaña pre electoral. Lo hemos hecho sin gastos, con una campaña artesanal y saludable", remarcó.

"LA CAUSA es origen y sentido de la vida que manifestada como Amor y Luz evoluciona por la práctica del pensamiento positivo", aclara la descripción de su agrupación en Facebook. Para el entrevistado, se promueve la alimentación consciente y la vida saludable, el amor incondicional, la libertad, la alegría y la unidad. "Con esta definición esta tarde a las 4 vamos a salir a pedalear y a cantar de nuevo".

"La gente ve en mí aquello que ya está en ellos. El tema más importante que fue omitido durante toda la historia, que es la alimentación y la vida saludable, pasa a tener el relieve esencial que debió tener siempre. Esto se está empezando a expandir, es inevitable, crece cada día más desde Santa Fe hacia el mundo", dijo por último.

