Sergio Torres emocionado: "No sólo canté el himno, también representé a mi ciudad y mi país"

El reconocido cantante de cumbia de Santa Fe, Sergio Torres, cantó el himno nacional argentino en el partido que jugó la Selección contra Bolivia. Su llegada al estadio estuvo atravesada por muchos idas y vueltas, dado que primero bajaron a Ricardo Iorio, músico del género metal, del encuentro.

"Estuve una hora antes en el estadio. Cuando se te van achicando los tiempos la adrenalina comenzó a subir y se aceleraron las palpitaciones", admitió al aire en Cadena OH! el músico. "Pongo todo en manos de Dios, y le pedí poder controlar la emoción, estar tranquilo". Los organizadores no sólo se sorprendieron por su voz, sino también por la decisión de no usar ninguna pista, sino de cantar "como se canta el himno, como si estuviera en la tribuna".

Diez minutos antes de cantar, fue informado que los jugadores pidieron que cante en el campo de juego. Para el cantante, fue un momento terriblemente emotivo. "Dios tiene su tiempo, es perfecto, se postergó un montón de veces mi presencia cantando el himno, pero llegó".

Para Sergio Torres, la responsabilidad era enorme. No sólo por tener que usar su voz en semejante oportunidad, sino también porque sentía que tenía que representa a su ciudad y su país. "Cuando me notificaron lo del himno nacional, pensé en que se sientan orgullosos mi familia, amigos, colegas. Recibí felicitaciones de todas las ramas de la música. Tuve un gran apoyo de todos de ellos. Recibí mensajes y buena vibra de otros países, de Colombia, de Uruguay, de Chile, de Paraguay... Se me explotó el teléfono", confesó.

Escuchar también audio completo: