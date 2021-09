De Grandis destacó el enorme triunfo de las listas de Perotti en Puerto San Martín

El intendente municipal, Carlos De Grandis, destacó el contundente triunfo en Puerto General San Martín de las listas del Frente de Todos “Celeste y Blanca” del gobernador Omar Perotti. Esto tanto en la categoría para senadores como para diputados nacionales.

Sobre un total de 9807 votos, el candidato de senador nacional Marcelo Lewandowski obtuvo 4098 votos. El candidato a diputado nacional Roberto Mirabella 4071 votos.

“En Puerto las listas del Frente de Todos obtuvieron el 56 por ciento de los votos válidos emitidos. Juntos por el Cambio 21 por ciento. Les ganamos por 35 puntos”, afirmó De Grandis.

Analizó que “los que leen la política entienden que en Puerto hicimos un trabajo serio, los candidatos han obtenido un triunfo amplio. Creo que ha sido un mimo a la gestión que llevamos adelante en el municipio, lo siento de esa manera”.

“Cuando llevo el análisis a lo personal, siento que este resultado es un mimo a mi gestión. En Puerto a Lewandoswki y Mirabella quizás no los conocían tanto, por ahí eran más conocidos Rossi y Rodenas, que también han venido a nuestra básica. Pero esto de no ponerse de acuerdo en la internas significa que entre compañeros tenemos que disputarla, y esto es lo que pasó ayer. Por eso no salí a festejar porque no se ganó nada, la verdadera pelea será el 14 de noviembre”.

Trabajo conjunto

El Intendente felicitó el trabajo de toda la militancia. Comentó que “yo he llamado personalmente a los vecinos para explicarles que si en Puerto ganaba la lista del Gobernador Perotti seguramente la nuestra ciudad se iba a ver beneficiada con más viviendas, con más obras, fue muy bueno que pasara esto”.

El próximo 14 de noviembre De Grandis buscará un nuevo triunfo en la Intendente y en la lista de concejales que impulsa y que lleva como primera candidata a la actual concejal Sonia Grassano. “Toda la vida estuve siempre dentro del peronismo. Desde 1995 que juego dentro del peronismo. Nunca salté ni saqué los pies del charco para disputar lugares, o hice frente a muchos que se fueron del peronismo con partidos vecinales”.

De Grandis señaló que “ahora hay que poner toda la carne al asador por la intendencia y lo mejor que le puede pasar a Puerto General San Martín es que siga este gobierno, porque le ha transformado la vida a todos los puertenses, y el que no lo quiera ver es porque tiene una venda en los ojos”