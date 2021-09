Putin se aísla tras detectarse varios casos de Covid-19 en su entorno

El presidente ruso, Vladimir Putin, deberá aislarse tras el descubrimiento de varios casos de coronavirus en su entorno, y a pesar de que dio negativo en un test y que se encuentra "en perfecto estado de salud", informaron fuentes oficiales.

"A raíz de casos identificados de coronavirus en su entorno, Vladimir Putin debe respetar un régimen de autoaislamiento durante un cierto periodo de tiempo", precisó la presidencia en un comunicado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que el mandatario "está en perfecto estado de salud" y que seguirá trabajando a distancia, según informó el portal ruso de noticias Sputnik.

"En realidad, el confinamiento no afecta directamente el trabajo del presidente, simplemente no habrá reuniones personales durante un tiempo, pero esto no afecta la intensidad, el presidente continuará con sus actividades en modo de videoconferencia", explicó Peskov.