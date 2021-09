Tras dar el batacazo, "Juanjo" Piedrabuena afirmó que peleará por los barrios del norte

Con 12.557 votos, cerca de triplicar los sufragios que exigen el piso de las primarias para acceder a la elección general, el cantante de cumbia, “Juanjo” Piedrabuena, se convirtió en uno de los candidatos más votados de la ciudad de Santa Fe.

El músico, que se afianzó como el cuarto precandidato con mayor número de sufragios, reconoció hoy, a 48 horas de los comicios, estar feliz y “totalmente agradecido con la gente”, mientras aseguró que peleará para que la “voz de los vecinos sea escuchada en el Concejo”.

“Estoy muy contento porque he contado con todo el apoyo de mi Santa Fe. Tener la posibilidad de ayudar desde otro lugar me hace feliz. Con mi esposa nos hemos llorado todo, por eso quiero agradecer a la gente el voto de confianza. La idea es volver a los barrios para seguir caminándolos”, reconoció a los micrófonos de Cadena OH!.

De sus recorridas, Juanjo admitió encontrar falencias “de todo tipo”, entre ellas, falta agua, luz, de zanjeo y mal estado de calles, entre otras: “todo lo que es la zona norte, están muy enojados con nuestros dirigentes porque nadie está haciendo nada”, dijo.

“Quiero entrar al Concejo para hacer escuchar a los vecinos, de Barrio Santa Rosa, Barranquita, Villa del Parque, Barrio Alfonso, Los Troncos, La Loma, Nueva Pompeya. Esos lugares están necesitando muchísimo, desde que pueda entrar una ambulancia, a un patrullero o un colectivo. Con el simple gesto de llevarle un foco, no te das una idea la felicidad y cómo le cambia la mentalidad a la gente”, aseguró.

El músico sostuvo que, como primeras medidas, en caso de ser convertirse en edil, se reunirá con los clubes de barrio “para sacar a los chicos de la calle y que terminen los estudios. Se necesitan más centros de Salud, voy golpear las puertas para que se hagan cosas para los barrios”.

En tanto, Juanjo admitió haberse sorprendido por los resultados de la elección, ya que, “la música es una cosa y la política otra, pero esto me da la tranquilidad de que, desde la música hice bien la tarea. A la gente cuando le vas de frente lo acepta y voy a hacer todo lo posible para cumplir. La idea es sumar más votos y seguir creciendo en este camino. Sino, como digo siempre, cada vez que me necesitan voy a estar presente”.

Finalmente, aseguró que los votos fueron un espaldarazo “al pibe de barrio que soy”, mientras garantizó que continuará su carrera musical, aún si resultase electo para el Concejo.