SpaceX pondrá por primera vez en órbita a una persona con una prótesis

SpaceX lanzará este miércoles su nueva misión. Entre los tripulantes trasladará a la primera persona con una prótesis que viaja al espacio. Lo hará junto a otros tres astronautas no profesionales.

Según se informó durante este lunes, los cuatro pasajeros supuestamente encarnan la apertura al espacio a todas las personas. Eso le da nombre a la misión: Inspiration4.

El multimillonario Jared Isaacman está detrás del proyecto. Es el encargado de la misión, costeó todos los gastos e invitó a tres personas anónimas. No en base a un proceso de selección sino con un peculiar criterio: cada asiento tendrá un valor asignado.

Isaacman, el comandante de la misión, es un estadounidense de 38 años, fundador y CEO de Shift4 Payments. Ofrece a comercios y restaurantes, un servicio de procesamiento de transacciones con tarjeta bancaria.

A los 16 años creó la empresa en el sótano de su casa. Es fanático de pilotear, tiene el récord de dar la vuelta al mundo en un jet liviano y está cualificado para volar varios modelos de aviones militares.

SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities with the @Inspiration4x crew pic.twitter.com/ZxvKCNbMA0

— SpaceX (@SpaceX) September 13, 2021