Mario Papaleo: el candidato más votado apuesta a ser el primer intendente de Sauce Viejo

En la localidad de Sauce Viejo se desarrollan unas elecciones muy particulares. Será la primera vez que se votará para la categoría de intendente y, el oficialismo encabezado por Pedro Uliambre, tiene un opositor muy serio por el que deberá preocuparse de acá a noviembre.

Mario Papaleo, integrante del Frente Progresista Cívico y Social y el candidato a intendente más votado de la localidad, manifestó estar "muy contento por la campaña realizada. No tuvimos internas y fuimos la lista más votada".

Sin embargo, la diferencia entre las fuerzas políticas es mínima. Papaleo obtuvo 3.438 votos, mientras que las dos listas del PJ sumaron 3.029. Esto significa que la campaña hacia las generales será una apuesta muy grande de parte de cada sector.

"Me presenté hace dos años a candidato a presidente comunal, sacamos el 37 por ciento de los votos. Integro la comisión comunal por la minoría. A partir de allí empezamos a trabajar arduamente con una agrupación, con mucho trabajo social. Como médico en medio de la pandemia también me hice cargo de muchas cosas", comentó al aire en Cadena OH!

"Pero a esto se suma el enojo de la población por la situación de Sauce. Nosotros tenemos la forma de hacer política que es caminar puerta a puerta, todos los barrios. Es difícil porque son 200 kilómetros de calles internas, pero lo hemos hecho con mucho sacrificio, hemos tenido una muy buena respuesta", remarcó.

Afirmó estar preparado para llevar adelante la primera intendencia en Sauce Viejo, con equipos de profesionales de la propia localidad que será su futuro gabinete. "Vivo en Sauce Viejo hace 13 años, aunque tengo un vínculo de 50 años por mi casa paterna. A partir de que me recibí, empecé a trabajar en Sauce Viejo. Nosotros seguiremos trabajando con optimismo. La gente nos ha optado como opción a la gestión actual que ya tiene 8 años y tiene su desgaste", dijo por último.

