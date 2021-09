Medio siglo de música en una noche: Jairo vuelve a Rosario y la UNR le dará un reconocimiento

Jairo celebrará sus 50 años junto a la música en un concierto el próximo viernes a las 20.30 en el teatro El Círculo. El músico regresará a Rosario el próximo 19 de noviembre para ofrecer un nuevo recital.

En la previa al show, el jueves, la Universidad de Rosario otorgará a Jairo el título Doctor Honoris Causa. El Consejo Superior votó por unanimidad la propuesta del rector para distinguir al cantante por su trayectoria artística y su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos.

"Cantar para mi es como vivir. No puedo concebir la vida sin cantar, no la imagino. Es una cosa rara la que me pasa porque la voz no me abandona nunca, está siempre, con la misma tesitura, no ha variado nada. El color, el timbre, sigue siendo igual", afirmó Jairo en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

Leer también: La UNR estrena un documental sobre la bajante histórica del río Paraná

El aclamado artista dijo que su territorio "fundamentalmente es Argentina. Está muy claro y decidido. De vez en cuando salgo y canto en distintos países, sobre todo en Costa Rica. Ahí siempre editaron mis discos y se han interesado mucho por mi carrera".

Jairo manifestó que desde siempre "he tenido como paradigma el canto popular, a Sinatra. Desde que era adolescente, admiré su voz. Con el tiempo aprendí a conocer mas de él, de su presencia en el escenario. Era un artista excepcional".

Tampoco olvidó mencionar a un "destacado" como Tony Bennett. "Y me encantaban The Beatles, de los cuales pagaba los discos anticipados. En la Argentina hay mucho talento, mucho instinto extraordinario para el arte".

Escuchar también la nota completa