La hija de Monzón recordó a la leyenda santafesina en el Día del Boxeador

Un día como hoy de 1923, Luis Ángel Firpo enfrentó entre cuerdas a Jack Dempsey en la llamada pelea del siglo por el título mundial de peso completo. Firpo logró proyectar a su oponente fuera del ring, pero no fue suficiente para derrotar a Dempsey quien terminó quedándose con la victoria.

Por este encuentro histórico, cada 14 septiembre se celebra en Argentina el Día del Boxeador. Es en honor a Firpo, boxeador argentino conocido como 'El Toro de las Pampas' y considerado como el padre del boxeo profesional argentino.

En Santa Fe tenemos nuestra propia leyenda del boxeo, controversial, polémica, pero enorme en la historia del deporte nacional, que es Carlos Monzón. "Cuando mi papá salió campeón tenía 7 años, toda mi primaria la pasé muy expuesta", comenzó recordando Silvia Monzón al aire en Cadena OH!

"Era una vida de familia pero muy sacrificada. Lo veíamos poco, entrenaba mucho, se concentraba en Buenos Aires. Tengo ese recuerdo de trabajo, de esfuerzo que implicaba lo que él hacía".

Monzón alcanzó el título de campeón mundial de la categoría mediano a fines de 1970 y lo retuvo hasta su retiro, en 1977. En el ranking libra por libra de todos los tiempos del sitio web Boxrec fue ubicado en la posición 7.5 La revista 'The Ring' lo ubicó en el número 11 de la lista de los mejores boxeadores históricos libra por libra.​ En 1990 fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

"Lo que siempre destaco es su origen, él vino de un hogar muy humilde, eran 14 hermanos", relató la entrevistada. "Cuando le cuento a mis hijos o leemos algo, seguimos anécdotas y mi mamá cuenta cosas y los chicos se asombran. Lo que él vivió, de dónde vino, no tenían ni una mesa cuando se casaron. Utilizó su don, lo trabajo, para poder cambiar su vida. Pero mi papá nunca se olvidó de Santa Fe, ni de sus amigos, ni de mi mamá. Por más que su vida le cambió y dio un giro enorme, venir a Santa Fe a que mi mamá le haga un puchero, era el mejor plan".

Para Silvia, cada año que pasa la figura de su padre sigue vigente. "Como boxeador la gente me lo hace sentir, me lo hace ver como una leyenda, eso es muy lindo para mí. Lo reconocen personalidades hasta el día de hoy, no creo que se haya imaginado todo esto"

Carlos Roque Monzón también fue, y es, un personaje controversial. El 14 de febrero de 1988, cometió el femicidio de su expareja, Alicia Muñiz, hecho por el que fue juzgado y condenado a once años de prisión por homicidio simple. El movimiento de mujeres de Santa Fe realizó varias campañas intentando repudiar su figura y relacionarlo directamente con este hecho.

"Él expuso su vida y su intimidad, estábamos todos implicados. Es la vida que él quiso vivir, equivocado o no, hizo lo que él quiso. Pero de la puerta para adentro, yo sé quién fue mi papá, y lo amo como lo que fue. Valoro que estuvo presente como padre, fuimos su prioridad, llevaba nuestras fotos, nos llamaba. Es ese el papá que recuerdo", dijo por último en tono firme.

