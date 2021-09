Mauricio Macri: "Moyano es un problema para la Argentina"

El expresidente Mauricio Macri afirmó hoy que el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, "es un problema para la Argentina" y lo acusó de tener "comportamientos mafiosos", aunque aclaró que eso no abarca a "todos los sindicalistas".

"Moyano es un problema para la Argentina; él y la forma en la que se maneja el sindicato, pero no son todos los sindicalistas. Hay muchos que creen en la productividad, que la Argentina tiene que ser parte del mundo", sostuvo Macri en diálogo con medios nacionales.

El ex mandatario aseguró que, durante su gestión entre 2015 y 2019, el líder de Camioneros "claramente fue un obstáculo desde el día uno para lograr que el pequeño productor que esta en el chaco lograse llegar con su producto al puerto a un precio razonable".

Leer también: Alberto Fernández sobre el resultado de las PASO: "Algo habremos hecho mal"

Al ser consultado por los bloqueos a fábricas y empresas que ha realizado el sindicato en distintas oportunidades, el referente del PRO sentenció: "No se pueden aceptar comportamientos mafiosos".

En referencia a un eventual regreso de Juntos por el Cambio al Gobierno, Macri señaló que "el día uno de esta nueva etapa tiene que ser con todos dentro de la ley, entendiendo que la productividad es la estrella polar, como decía Perón, que nos debe guiar en el desarrollo del país".

"Cada uno tiene que hacer su trabajo lo mejor posible por un precio justo. Si uno dice mi trabajo vale el doble porque a mí se me ocurre y por eso no te dejo salir dela fábrica, eso es un país mafioso, donde nadie invierte; y si nadie invierte, no hay trabajo", concluyó el expresidente.