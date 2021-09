Eduardo Domínguez: "El partido no fue bueno como para quedar conforme"

"En general, el partido no fue bueno como para quedar conforme. Fue muy trabado. En el primer tiempo entramos en el juego del rival, entonces nos olvidamos de lo que teníamos que hacer para construir. Entramos en una vorágine que no convenía. Siempre se puede mejorar, pero nos vamos con ese sinsabor por no llevarnos los tres puntos", reconoció el DT de Colón, Eduardo Domínguez, tras el empate en Sarandí ante Arsenal 0-0 por la 11ª fecha de la Liga Profesional, donde se llegó a los cinco partidos sin ganar.

En conferencia de prensa virtual, el estratega sabalero dijo que "lo positivo es la paciencia que tuvo el equipo más allá de no encontrar los caminos ante Arsenal. Siempre nos faltó ese ultimo pase. Nos costó mucho finalizar las jugadas. El dominio que tuvo el equipo fue bueno. En el segundo tiempo lo hicimos con más agresividad. Ser pacientes hasta el final. Me parece que lo meritorio fue no desesperarnos en comparación al comienzo del torneo, donde solo pensábamos en arrollar al rival".

Asimismo, enfatizó en que "estamos buscando las variantes. No todo tiene una explicación lógica. Esto es fútbol y no siempre dos más dos es cuatro. Tener la tranquilidad que estamos bien. Me pregunto 1ué pasaría si no fue así. Estamos bien".

Respecto a las aspiraciones, fue honesto: "A la Copa (Libertadores) ya estamos clasificados y fuimos campeones hace tres meses. Si me dijeran que Colón lo consigue todos los años y al mismo tiempo pelea los torneos, tendríamos esa exigencia. Lo nuestro pasa por el amor propio de lo que lograron los jugadores. Tratamos de jugar de igual a igual en todas las canchas. Notamos el respeto que se ganó el equipo por la forma en que nos juegan. Entonces me pregunto qué pasaría si estuviéramos mal. Tenemos que saber llevar adelante lo mental. Tenemos que ver cómo seguir creciendo".

En el final, mantiene la fe: "Nosotros somos creyentes del trabajo más allá de los resultados, que es determinante en este deporte. Trabajamos para ganar y no solo para genera situaciones. No nos está tocando convertir, pero el equipo genera. Tenemos altibajos como cualquiera. Nos encantaría estar más arriba y la paciencia es lo que nos dará mejores situaciones. Eso sin dudas va a destrabar la cabeza. No nos gusta no sumar de a tres. Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno y ver todas las cualidades, por algo los otros nos miran de otra forma. Es muy valedero lo que está haciendo este grupo"