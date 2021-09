AMSAFE La Capital calificó como "unilateral" la fecha estipulada para el fin del ciclo lectivo

Luego que el Gobierno provincial anunciara la convocatoria a paritarias para el sector docente, desde AMSAFE La Capital indicaron que la citación oficial aún no ha sido comunicada, por lo que se encuentran a la espera de que se torne efectiva durante las próximas horas.

El llamado por parte de las autoridades fue calificado como “tardío aunque necesario”, no solo para discutir salarios, sino también, para “las condiciones de trabajo”, admitieron desde el gremio de los trabajadores de la educación.

“En el mes de agosto hubo una paritaria nacional que implicó revisar el acuerdo de marzo teniendo en cuenta las variaciones de los índices de inflación y que fijó el mes de noviembre para continuar discutiendo, con el objetivo que el salario no pierda poder adquisitivo. En este marco, hubo provincias que se reunieron con docentes, que les hicieron propuestas y llegaron a acuerdos, mientras que Santa Fe no lo hizo. Estamos a la espera que formalmente el Ministerio de Trabajo nos convoque a una reunión con día y temario determinado”, dijo Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE La Capital, al aire de Cadena OH!.

Sobre el encuentro, Alonso sostuvo que esperan avanzar con lo pendiente a la última reunión celebrada meses atrás, en lo referido a las condiciones de trabajo y al aspecto salarial, ambos hechos, “que nos está preocupando muchísimo”, dijo el sindicalista.

Respecto al anuncio realizado por la cartera de Educación, que estipuló el fin del ciclo lectivo 2021 para el 21 de diciembre, Alonso sostuvo que se trató de una “decisión unilateral”, aunque aseguró que no generará ningún inconveniente en los docentes, “ya que nuestras licencias ordinarias comienzan en enero, por lo que nuestro trabajo concluye el 31 de diciembre”. Sin embargo, aseguró que lo necesario será discutir “el para qué y el cómo” de la fecha indicada.

“El ministerio comunica una decisión unilateral que se suma a una serie de medidas unilaterales que nosotros creemos son equivocaciones. La vuelta a la presencialidad plena era algo que queríamos discutir”, agregó.

En tanto, entre los temas pendientes a tratar, Alonso señaló el de la estabilidad laboral, pero también, el de la infraestructura escolar: “Hay escuelas que tuvieron tres burbujas, lo que señala que antes había una cantidad de alumnos en un espacio físico donde no podían entrar. Es necesario revisar lo que está pasando, entre ellas, discutir cuál es la nueva escuela que queremos, con una nueva organización escolar y estrategia pedagógicas para lograr satisfactoriamente los procesos de enseñanza-aprendizaje”, finalizó.