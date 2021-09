Obras públicas y más aportes en seguridad: los pedidos de Rosario al Gobierno nacional

Los resultados en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias obligan a que las distintas fuerzas competidoras hagan un balance sobre lo que implicó la respuesta de la gente, según lo consideró en diálogo con Cadena OH!, el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Sobre ello, el mandatario rosarino hizo una particular declaración respecto a lo que mencionó ayer el presidente Alberto Fernández, sobre la derrota del Frente de Todos. "En noviembre (por las elecciones generales) por favor no interrumpamos la marcha que empezamos, nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos, los errores cometidos no los volveremos a cometer, pero por favor no condenemos al país al retroceso", dijo el presidente.

En tanto, el mandatario local advirtió que "más allá del marco económico a nivel nacional, el Gobierno de Alberto Fernández tiene que mejorar en obras. Además, en seguridad el aporte podría ser mayor, ese es el punto en donde nosotros podemos encontrar mucha más ayuda de la que hoy tenemos.

"en seguridad el aporte podría ser mayor, ese es el punto en donde nosotros podemos encontrar mucha más ayuda"

Por otro lado, Javkin reconoció que la PASO del domingo "fue una elección con un gran contenido emocional, la gente se expresó sobre el momento quizás más difícil de la historia".

Un beso enorme a Clara y Mónica. Rubén y todos nosotros festejamos que el Frente sea cada vez más amplio y siga siendo una alternativa para la provincia de Santa Fe. — Pablo Javkin (@pablojavkin) September 13, 2021

"A nivel nacional hubo una expresión contundente en reclamo a un futuro diferente, y creo que eso impactó también en la provincia", culminó.

Escuchar también la nota completa: