Duhalde: "Cristina sabe el resultado de noviembre y va a participar lo menos posible"

El expresidente Eduardo Duhalde criticó al Gobierno de Alberto Fernández, luego de la fuerte derrota oficialista en las elecciones primarias del pasado domingo. Además, analizó el rol que ocupará la vicepresidenta Cristina Fernández de cara a noviembre.

"En relación a la elecciones, estoy sorprendido por la magnitud, no por el resultado en sí. El enojo de la gente es evidente; un Gobierno que futbolísticamente hablando 'las que van afuera, las meten adentro'. El pasado no puede modificarse. El Gobierno intentará hacerlo en dos meses pero me parece una tarea imposible. Lo que tenemos que pensar es para adelante", expresó Eduardo Duhalde en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

"Creo que Cristina Kirchner es una mujer que entiende bastante, es muy inteligente en materia de decisión política; no en cuanto a gobernancia. Ella sabe el resultado de lo que va a pasar -en las próximas elecciones de noviembre-, que no hay forma de revertir esto y va a participar lo menos posible. Van a tratar de echarle toda la culpa de lo que pasó al presidente Fernández", indicó el histórico dirigente del PJ.

También cuestionó la decisión de Alberto Fernández de ser el presidente del Justicialismo: "Es el primer error. Un presidente cuando asume, renuncia a lo partidario. No tienen experiencia y actúan de una manera que para los que entendemos algo de política es incomprensible", resaltó.

Duhalde manifestó que "al que eligen para gobernar tiene que pensar en lo que no existe, y eso es el futuro. Y lo bueno o malo que le pase a nuestros hijos y nietos, será lo que hagamos bien o mal hoy. La gente no cree en los políticos, en línea generales los rechaza por alguna razón".

Por último criticó a la dirigencia gremial y subrayó: "No pueden actuar como hace 30 o 40 años. Tenemos que cambiar, armar una Confederación General del Trabajo (CGT) con gente joven e ideas nuevas. Estamos en un momento de cambios absolutamente rápidos. Una Argentina y el mundo que avanza a pasos agigantados en cosas nuevas".

