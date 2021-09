Marcelo Lewandowski afirmó que aún no recibió un llamado de Agustín Rossi

La lista para el Senado nacional encabezada por Marcelo Lewandowski, en la que Omar Perotti fue precandidato a senador suplente, se impuso con comodidad en las Paso a la nómina de Agustín Rossi. Así, el gobernador ratificó su condición de jefe del peronismo santafesino.

"Creo y tengo la convicción que se puede ganar y ese sería el objetivo; el objetivo no es entrar, sino ganar y llevar la posibilidad de reforzar con dos senadores y la mayor cantidad de diputados que se pueda el Congreso nacional", afirmó el ahora candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Marcelo Lewandowski, en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

"De Agustín Rossi no recibí llamado"

Respecto a los llamados, mensajes y felicitaciones, dijo que "con María Eugenia Bielsa hemos hablado antes, durante y después de la elección. De Agustín Rossi no recibí llamado, pero sí de varios integrantes de su lista. Y con el Gobernador Omar Perotti estuvimos hablando hasta el domingo a la noche".

Lewandowski sostuvo que el ejemplo debe ser María Eugenia Bielsa en el 2019: "Ella perdió y los cerca de 250 mil votos trató de arrastrarlos con su ejemplo y siguiendo a Omar Perotti para que el peronismo fuera el ganador en las elecciones. Ahora uno imagina que va a ser así porque lo dijimos siempre: el verdadero rival es el que está en noviembre y quiere detener un proyecto de país".

El actual senador provincial por el departamento Rosario, resaltó que "cuando uno tiene la convicción de lo que se está haciendo, sale a la cancha a convencer. Las cosas no están bien por eso la gente no llega a fin de mes y hay muchas cuestiones por resolver. Pero no tengo dudas que el camino que se emprendió es el correcto".

En cuanto a la cantidad de votos obtenidos el pasado domingo, analizó: "Ha sido una motivación extra saber que uno no solamente ha ganado hace dos años sino que lo han respaldado en el departamento Rosario con una enorme elección. En los porcentajes estaría sacando los mismos votos que en el año 2019 y eso es realmente muy importante. En el sur estamos muy bien y falta reforzar mucho el centro-norte donde tienen un desconocimiento sobre mí importante y hay que revertirlo".

Por último, Lewandowski hizo un pequeño análisis sobre el gran apoyo que recibieron en las urnas reconocidas figuras de los medios: "Al haber un público independiente muy amplio, de pronto el elector busca una cara simpática o que le haya resultado creíble. Los vecinos transforman a aquel que se lo cuenta -a los problemas- por televisión en su referente político. Si bien uno llega por lo mediático, después hay que laburar. Jamás se me ocurriría hacer campaña solamente con lo mediático".

Escuchar también la nota completa