Ángel de Brito reveló que un político contactó a Cinthia Fernández tras su derrota en las PASO

Por más que Cinthia Fernández no haya logrado superar el piso mínimo de votos en las PASO para llegar a buscar una diputación nacional en noviembre, su buena performance despertó el interés de una lista competidora para sumarla a la campaña: "La llamó José Luis Espert", reveló Ángel de Brito.

Ante la complicidad de la panelista que el domingo obtuvo el 1,10 por ciento de los sufragios válidos emitidos al frente de Unite, el conductor de Los Ángeles de la Mañana aclaró que el representante de Avanza Libertad en territorio bonaerense "en realidad le mandó un mensaje de audio".

Entonces, De Brito aclaró que el interés era de Carolina Píparo, la segunda en la lista de Espert y que había integrado el interbloque de Juntos por el Cambio hasta hace meses, y que gracias al 4,87 por ciento de los votos que obtuvieron regresaría al Congreso: "No por él, sino porque Carolina Píparo quiere juntarse con vos".

Orgullosa de los 91.536 electores que, hasta ahora habría logrado según el escrutinio provisorio, Cinthia se esperanzó: "Para mí, ella puede llegar a ocuparse de la causa que yo defendía".

De todas formas, Ángel de Brito luego adelantó que además Cinthia Fernández recibió otro llamado de un político "groso, groso, de alta gama", que ella no quiso decir "hasta que no me reúna".

Fuente: Ciudad Magazine