¿Se viene el súper show de Laurita Fernández y Fede Bal?

El Trece prepara la grabación del piloto de un nuevo programa de entretenimientos que tendrá a Laurita Fernández y a Federico Bal en la conducción. La novedad es una bomba teniendo en cuenta que son ex pareja.

En dialogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Federico Bal confirmó que grabara un piloto junto a Laurita Fernández. "No tengo ya un proyecto con Laurita, es simplemente una prueba de cámara un formato de un programa, algo que no puedo contar pero sí puedo decir que es un súper show", dijo en nota con Por si las moscas de Moskita Muerta y Nilda Sarli.

"Estamos en charlas, todavía ni nos juntamos con Lau, solo lo cuento porque se filtró, no hay más que pueda contarte", indico sobre la noticia que comenzó a sonar en Twitter el lunes para luego darle más relevancia en Intrusos (América) este martes.

Sin embargo, aclaró que “la idea no es fomentar un juego mediático con Lau, ella no sé si está en pareja y demás, soy consciente del morbo y el folklore que representa que nos juntemos Laura y yo”, reconoció el hijo de Carmen Barbieri.

Fuente: Exitoina