Se accidentó Luciana Salazar

Luciana Salazar sufrió un grave accidente durante un ensayo de Showmatch: La academia, y compartió la imagen de su cabeza ensangrentada tras caerse de un trapecio y golpearse contra una pared.

"Hoy fue un día complicado pero por suerte la saqué barata", contó Lulipop en su cuenta de Instagram junto a una foto que la muestra tirada en el piso con el pelo ensangrentado. "Me podría haber matado, literalmente", aseguró. Y aclaró: "Una mala suerte haciendo trapecio que nada tuvo que ver con la destreza. Todos nos asustamos, espero mañana estar mejor".

Qué le pasó a Luciana Salazar

En diálogo con La previa de la academia (Magazine), Luciana dio más detalles de cómo llegó a golpearse. "No fue por una locura que quisiéramos hacer porque me salía todo. Estaba en un trapecio, haciendo una inversión para abajo yo sola, se le dio un poco más de impulsión al trapecio y como yo estaba boca abajo fue tan fuerte el envión que tomó el trapecio, no medimos y me estrolé, me di la cabeza contra la pared, fue terrible", relató la sobrina de Evangelina Sazalar y Palito Ortega, quien tiene a Jorgito Moliniers como partenaire y a Majo de la Iglesia como coach.

Y agregó: "Fue como que te tiren un ladrillo en medio de la cabeza, ésa fue la sensación. Nunca entendí cómo bajé del trapecio, nadie lo entendió porque entramos todos en shock. Empecé a gritar y a llorar porque estaba bañada en sangre y no sabía si me había fracturado el cráneo. Fue un dolor que nunca experimenté más la sangre que no paraba de sangrar".

Debido a su estado, Luli le pidió a la producción presentarse último en la ronda, para contar con tiempo suficiente como para recuperarse y no tener que recurrir a un reemplazo. Pero por lo pronto, deberá descansar y esperar a que baje el hematoma de su cráneo.

Fuente: Exitoina