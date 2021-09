Juan Manuel Azconzábal: "No me gustó el partido que hicimos"

Unión volvió a quedar en deuda. La derrota ante Vélez fue un baño de realidad y golpazo del que le cuesta levantarse. Este miércoles, perdió sin atenuantes con Estudiantes 2-0 por la 11ª fecha de la Liga Profesional, en una actuación opaca. ¡No pateó al arco! En el síntoma más preocupante.

"No me gustó el partido que hicimos. Soy el responsable de que no hayamos podido ganar. Hay que mejorar en todos los aspectos. El rival, en el poco margen que le dimos, aprovechó. Y las ocasiones que creamos en el primer tiempo, porque en el segundo con un poco más de posesión, no pudimos descontar. Las jugadas de los goles eran previsibles y no las resolvimos", reconoció el DT Juan Azconzábal en conferencia de prensa.

Dentro del análisis, dijo que "son dos derrotas que duelen y dan bronca. Vamos a buscar la forma de mejorar, de que el equipo progrese con más juego, enjundia y concentración. Hoy (por este miércoles) no jugamos bien y nosotros somos los responsables. Vamos a corregir. Hay un partido en poco tiempo e intentaremos dejar otra imagen. Hay que laburar y mejorar. Esa es la cuestión".

Luego se fue metiendo en las decisiones tácticas que no dan resultados: "Jugamos muchos partidos con tres centrales y una de las características de Estudiantes es utilizar el juego aéreo. Sin embargo, los goles fueron situaciones que podíamos solucionar. No fueron llegadas por sorpresa o algo que no estuviera previsto. Lo resolvimos mal y después nos costó encontrarle los espacios al rival, que se acomodó bien".

"Por ejemplo, con la posición de (Claudio) Corvalán, que puede abrir espacios para ganarle las espaldas a los adversarios, interpretamos que la posición de Del Petre iba a estar cercana a la de Portillo. Buscamos desde ese lado. Ya digo que no hubo situaciones que sorprendieron, pero sí que no supimos resolver. Los jugadores están con bronca y saben que no pueden bajar los brazos. El fútbol exige que salgan a la cancha de la mejor manera y nosotros tenemos que dejar bien parado a Unión. No me gusta este resultado, al igual que contra Vélez", apuntó.

A medida que fue pasando la conferencia, el ida y vuelta se tomando calor. Sobre todo en jugadores que supuestamente no se están desempeñando en sus puestos naturales: "La intención de ir por el empate estaba, porque hicimos cinco cambios. Solo que no lo pudimos lograr. En cuatro minutos nos encontramos con dos goles y evidentemente hay que mejorar. Hablar tanto cuando perdés así es decir excusas. Hay que encontrarle la vuelta. Nos debemos ocupar para mejorar inmediatamente. Todo es futbolístico", enfatizó.

"La posición de (Ezequiel) Cañete, por lo cual Unión hizo uso de la opción, es la posición en la que juega desde que asumí. Hoy (por este miércoles) agarró la pelota de mitad de cancha en adelante. El hecho de jugar con dos volantes centrales, es algo recurrente. La posición de Fernando (Márquez), no como enlace sino como segundo delantero, fue para intentar ganarle las espaldas a los volantes de Estudiantes. Esa era la idea", se plantó.

Vasco no dudo y acepta "lo que se piensa, pero no es algo anímico, sino futbolístico, porque las ganas están, pero no se pueden desarrollar en el campo. Fue un mal partido, donde lo poco que producimos no lo pudimos resolver

"Un cambio dentro del plantel es imposible ahora. Es el que hay. Si ganábamos, hubiéramos tenidos tres triunfos en cuatro partidos. Pero jugamos mal y perdimos. No pudimos encontrarle la vuelta a un buen rival", finalizó.

Con info de LT10