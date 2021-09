Se viene una nueva versión de "El Guardaespaldas"

"El Guardaespaldas", la película de suspenso romántica protagonizada por la actriz fallecida Whitney Houston y el actor Kevin Costner en 1992, tendrá una nueva versión producida por el estudio cinematográfico de Hollywood Warner Bros.

La historia inspirada en el drama romántico que recaudó más de u$s400 millones en todo el mundo, según confirmo Warnes Bros, será escrita por Matthew López, el dramaturgo estadounidense nominado al premio Tony.

Hasta el momento no hay información confirmada sobre la trama, una posible fecha de estreno o el elenco, aunque según informó el sitio especializado Variety, algunos de las parejas posibles podrían ser Chris Hemsworth y Thesa Thompson o Channing Tatum y Cardi B.

El Guardaespaldas

Houston debutó en el cine en "El Guardaespaldas" interpretando a una cantante que es protegida de un acosador desconocido por un antiguo agente del servicio secreto, caracterizado por Costner.

A pesar de que fue muy criticada en su momento, se convirtió en la segunda película más taquillera del mundo en 1992 y además la interpretación de Houston de la balada de Dolly Parton "I Will Always Love You" se convirtió en un clásico.

"El Guardaespaldas" se suma a una serie de películas de Hollywood que han sido reinterpretadas.

Fuente: Ambito