Desde el Cullen afirmaron que seguirá el hospital de campaña y no se levantará la manga

El director del Hospital José María Cullen afirmó al aire en Cadena OH! que no es posible levantar la manga que cruza avenida Freyre. "La orden del ministerio es no desarmar las áreas Covid que habíamos armado, para estar listos para otra ola. En un mes vamos a tener un panorama más cierto de si viene o no viene la Delta", comentó Juan Pablo Poletti.

Si bien la situación Covid está mucho más tranquila, todavía hay casos internados tanto en terapia como en clínica médica. "Son menos, no alcanza a 15 casos positivos en todo el hospital y 10 casos sospechosos que están en aislamiento, que nos ocupa habitaciones y camas. En base a eso se define la gestión de todo el hospital, para determinar salas Covid o no". A su vez, aumentaron mucho los casos no Covid, por lo que se liberaron las cirugías programadas postergadas para poder "dar una respuesta a la ciudadanía".

"El hospital de campaña tiene una ocupación del 80 por ciento, no está vacío ni ocioso"

Los comerciantes de la zona se manifestaron en contra de que continúe la manga sobre avenida Freyre. Adujeron dificultades para desarrollar su tarea y para la circulación del tránsito. Poletti explicó que les llegó una carta con este mensaje y contactaron a los dueños de los distintos locales.

"Tuvimos una reunión para explicar la realidad del hospital, que por ahí no se conoce. Ellos tenían la idea de levantar la manga y hacer un sistema de corte de calle. Nosotros teníamos todo el informe de cuál es la tarea desarrollada del hospital militar, que tiene una ocupación del 80 por ciento. No está vacío ni ocioso", explicó.

El objetivo es poder sacarla, desarmar las terapias intensivas y que los pacientes de la carpa vuelvan al hospital. Pero todavía no se conoce cómo va a actuar la variante Delta.

"Hay accidentados, heridos, cirugías programadas o no. Demostramos que era imposible funcionar sin la manga, es muy importante la cantidad de tareas que se desarrolla atrás de la internación de un paciente. Comida, residuos, estudios, controles, limpieza, entre muchas otras cosas. Pensando en un día de lluvia o tormenta, también sería imposible", dijo por último.

