A dos años del asesinato de Julio Cabal, la familia sigue reclamando justicia

El joven comerciante Julio Cabal, de 29 años, fue asesinado de un disparo en el pecho el 17 de septiembre de 2019. Su mamá, María Inés Masino, que fue y es una luchadora por la causa que investiga la muerte de su hijo, se manifestó a un día del aniversario.

"Estamos conformes con el trabajo de la Dra. Ana Laura Gioria, la fiscal de la unidad de Homicidios. Todo lo que está investigado y lo que se trabajó lo hizo ella. Es una persona contenedora", apuntó.

Hoy fue la audiencia de la prórroga de la prisión preventiva del acusado por el hecho, Juan Cruz Gambini. En la sala 3 del subsuelo de tribunales, el juez penal Pablo Busaniche ordenó que Juan Cruz Gambini, imputado por el crimen permanezca detenido con prisión preventiva por un año más.

La medida fue resuelta en una audiencia en donde la fiscal Ana Laura Gioria y la abogada querellante Vivian Galeano (del Centro de Asistencia Judicial) solicitaron que el acusado espere el juicio tras las rejas.

"Se investiga como se puede en este país. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero bueno, a mi hijo no me lo devuelve nadie. Los años que le den a este muchacho no me lo van a devolver", reflexionó visiblemente emocionada.

Para la entrevistada, hasta que no te toca, no sabes qué se siente, no te das cuenta. "Uno sigue viviendo, a la gente le pasan cosas horribles, pero hasta que no te pasa nadie lo puede entender. Es un horror vivir esto".

Por último, volvió a ser muy dura con el ahora candidato a senador, Maximiliano Pullaro, quien en ese entonces todavía era ministro de Seguridad. "Las explicaciones me las tenían que dar en su momento, aquellos que tenían que cuidarnos. Encima al día de hoy, sacan votos. Pullaro es un inútil a toda vista".

