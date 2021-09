Toniolli: "Hay que preguntarse por qué cayó el caudal de nuestros votos"

A días de las PASO, el concejal Eduardo Toniolli (precandidato a diputado nacional en los últimos comicios) opinó que si bien “al peronismo en el departamento Rosario no le fue mal y viene sosteniendo buenas elecciones, sin embargo "se trató de una elección nacional".

En este sentido, consideró que “la evaluación fue positiva para una parte de la población y negativa para otra" y agregó: "Está bien este sacudón, que debería permitirnos que haya un cambio de rumbo, pero no de nombres; eso me incomoda y no me parece razonable”.

"Cambiemos no creció en el caudal de votos, sino que caímos nosotros y hay que preguntarse por qué”.

Según Toniolli, “en la provincia de Santa fe, porque los números así lo demuestran, Cambiemos no creció en el caudal de votos, sino que caímos nosotros y hay que preguntarse por qué”.

Al respecto, sostuvo que “si el peronismo no encarna la salida a la crisis que dejó (Mauricio) Macri, más la pandemia, quizás otros sectores logren instalar una contradicción”.

“Acá hay una serie de problemas como la inflación, la falta de trabajo, pero la salida no es con las recetas liberales. Creo que tenemos que tomar cartas en el asunto y con Agustín Rossi intentamos discutir eso durante la campaña”, afirmó el actual edil rosarino.

Ya pensando en las elecciones generales del 12 de noviembre, Toniolli indicó que “están trabajando” con el otro espacio del Frente de Todos. “Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnun se comunicaron conmigo telefónicamente, mientras que presencialmente me junté con Roberto Mirabella, que va a encabezar la lista de diputados”.

“Me senté a conversar para ver cómo organizamos esta segunda etapa del proceso y tuvimos amplias coincidencias. En las generales se juega mucho más que los matices o divergencias que tuvimos en las PASO", aseguró.

