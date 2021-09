Según Dady Brieva, quiénes deberían integrar el Gabinete del Presidente

La ola de renuncias que diversos funcionarios pusieron a disposición de Alberto Fernández, como una estrategia del kirchnerismo duro para presionar al Presidente a que reformule el Gabinete, desató una crisis política en el interior del Gobierno.

Mucho más, cuando este jueves salieron a la luz los explosivos audios de la diputada Fernanda Vallejos y luego el mandatario nacional aseguró que “la gestión seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente”. Así, se multiplicaron las opiniones de propios y extraños; tanto como los rumores sobre posibles salidas y reemplazos en la coalición gobernante.

En ese contexto, Dady Brieva volvió a expresar su desazón por el resultado electoral del domingo pasado y contó con qué nombres formaría un nuevo Gabinete. “Yo te formo el equipo en dos minutos. Recuerdo un gabinete con (Carlos) Zannini, (Julio) De Vido; (Guillermo) Moreno, Aníbal (Fernández), con tipos de peso, donde todos sabían y, si había un problema con los hielos continentales, el tipo que era de Trabajo te salía a hablar de los hielos continentales. Nunca un tipo de esos se escondió, siempre dieron la cara y salieron a defender y aguantar los trapos”, expresó el actor afín al oficialismo, en diálogo con un medio nacional.

“A mí me gustaría un gabinete así, pero que lo haga el que lo tiene que hacer”, insistió, en alusión a Alberto Fernández, de quien dijo esperar una reacción o una palabra de tranquilidad tras la derrota en las PASO.

Y completó: “A mí me gustan los tipos que sostienen. Yo soy de un peronismo de carácter, de un peronismo no progresista, de golpear la mesa; de hacer valer lo que uno piensa y de ultima discutirla y, si no se está en la razón, pedir perdón, pero soy de un peronismo que combate. A mí no me gusta la cosa pasteurizada”.

Por otra parte, Brieva brindó su visión con respecto al rumbo que hasta ahora mostró el Gobierno de Alberto Fernández. “Todos teníamos la intención de que realmente se empiece a hacer peronismo. No hay que perder la ilusión. Sabemos a qué mundo entramos y a qué región entramos, que está teñida de una cosa antipopular. Será cuestión de armar los soldaditos de nuevo y de acomodarlos para otras batallas”, consideró el actor.