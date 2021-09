Reactivaron las redes de Diego Maradona a manera de homenaje

Las redes sociales de Diego Armando Maradona, el ídolo que falleció el 25 de noviembre de 2020, volvieron a activarse hoy con un mensaje de sus hijos: "Queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca".

La cuenta de Instagram de Maradona, que tiene casi 7 millones de seguidores, volvió a tener actividad hoy con un posteo que tiene una foto del Diez joven y sonriente, y una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano que eligieron los hijos del exfutbolista.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende", dice la poesía de Galeano.

"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés", cierra la publicación, con medio millón de likes en la primera hora de publicada.

Un día como hoy, el 16 de septiembre de 1984, Maradona debutó en la liga italiana vistiendo la camiseta de Nápoli, en un partido que su equipo perdió por 3-1 como visitante de Hellas Verona.

"Quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles, porque ellos son como era yo cuando vivía en Buenos Aires", expresó por entonces un Diego de 23 años. Su promesa no tardaría en cumplirse largamente en poco tiempo. Hoy el estadio San Paolo lleva su nombre.