Padres y alumnos de la escuela Gurruchaga harán un abrazo simbólico en reclamo de seguridad

Padres de alumnos de la escuela Gurruchaga y vecinos de la institución educativa realizarán este viernes al mediodía un abrazo solidario a la plaza de las Américas, ubicada en Iriondo y Salta. El evento es en reclamo de mayor seguridad luego de un robo que sufrieron ayer tres alumnos que almorzaban en el espacio público.

En el mediodía de ayer, tres alumnos de secundaria sufrieron un atraco en la plaza de las Américas, lindera con la escuela Gurruchaga, de Salta al 3400. Los asaltantes iban en dos motos que subieron al predio y a punta de pistola se alzaron con pertenencias de las víctimas.

“Queremos llevarle tranquilidad a la comunidad de que estamos cuidando a los chicos, pero es difícil hacerlo adentro y afuera. Por más de que uno tenga la predisposición para que se queden dentro del patio, no podemos normalizar que los chicos no puedan salir a distenderse en una plaza”, reflexionó el director del nivel secundario, Diego Seri.

Debido a la reiteración de robos, y al peligro que acecha cada vez más cerca de los chicos, el pasado 5 de julio las escuelas y jardines de Agote y Pichincha habían elevado al ministro de Seguridad su preocupación, y solicitaron custodia policial al ingreso y egreso de alumnos.

“Yo llamé hoy al comisario, le comenté la situación de angustia de chicos, padres y docentes, pero me siento entre la espada y la pared, porque quiero protegerlos, pero me veo imposibilitado porque no tengo más herramientas”, confió Seri.

Sobre las necesidad de evacuar la escuela en los entreturnos, puntualizó que: “Por protocolo, no se pueden quedar en la escuela. Nosotros usamos esos momentos para sanitizar cuando se hace el cambio de turno. Antes los chicos se quedaban a comer, pero ahora no se puede. Entonces se reúnen en la plaza y pasan estas cosas. Veremos qué nos dicen desde la supervisión en relación a este pedido de que se puedan volver a quedar dentro de la escuela”.