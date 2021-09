Un camionero quedó varado en barrio El Mangrullo luego que intentaran robarle

Un camionero tucumano permanece varado desde la madrugada del jueves en la zona sur de Rosario luego de ser perseguido por dos delincuentes en moto que pretendían robarle. Tras escapar del incidente, terminó incrustado dentro de uno de los pasillos de El Mangrullo.

Cuando los vecinos del lugar ayudaron a retirar el vehículo, quedaron evidenciados daños en un caño de agua y luz que afectó al servicio. Pese al gesto altruista, los mismos que ayudaron al camionero a escapar de los ladrones e incluso a liberar el vehículo que había quedado encajado en el barro e incrustado entre los techos de chapa de las casas, decidieron prohibir que el conductor ponga el vehículo en marcha.

"Terminé acá porque me venían siguiendo para robarme. La gente me salvó de esos muchachos que venían siguiéndome. Pero ahora no dejan que me vaya hasta que se acerque la Municipalidad para dar una solución con la luz y el agua", contó Maximiliano, que se dirigía al frigorífico Swift.

"No me van a dejar salir hasta que se acerque alguien del municipio, fuimos a hacer la denuncia y en la Fiscalía nos dijeron que había cosas más importantes que esto", dijo.

“Pedimos que nos arreglen el agua, las cañerías que se aplastaron, los cables de la luz que se cortaron, todo”, planteó una de las vecinas a modo de “rescate” a pagar por el camionero.