Eva Pardo, la mujer que inmortalizó el regreso de Diego Maradona al fútbol argentino

Contra el mandato familiar paterno (su padre era de Estudiantes), Eva eligió ser hincha del "Lobo". Lo que nunca imaginó, era que en algún momento le tocaría retratar a sus dos grandes amores juntos, bajo el sentimiento tripero: Gimnasia y Esgrima de La Plata, y Diego Armando Maradona.

El amor por el club del bosque la llevó a trabajar como fotógrafa para un medio partidario. Sin embargo, luego comenzó a trabajar oficialmente en la institución deportiva; ya desde hace aproximadamente cinco años.

Todo transcurría dentro de la normalidad laboral que implica ser fotógrafa oficial de un club, hasta que el 5 de septiembre de 2019 se convirtió en realidad esa utopía que cambió la vida de Eva -que se definió íntegramente "Maradoneana" y que conmovió al fútbol argentino.

Ese día el mundo del fútbol vivió el retorno de Diego Armando Maradona al fútbol argentino y se emocionó ante los ojos de quienes lo consideran "el mejor jugador de fútbol de la historia".

“La primera vez que lo vi fue en el bosque, en la presentación, y la primera foto que le saqué fue saliendo de la manga del lobo. No es una gran foto, pero es mucha la emoción del momento, no sabía cómo disparar la cámara y se me caían las lágrimas”, contó Eva Pardo en diálogo con Cadena OH.

Además, reconoció que “todas las tomas que hice son grandes porque atraviesan muchas emociones. Amo a Maradona y se que a pesar de que físicamente ya no esté, él sigue estando con nosotros, eso es una maravilla”.

"fue lo más simple, sencillo y hermoso que me pasó"

En la previa del hecho inédito que llegó ese cinco de septiembre de hace dos años, todo se traducía en un clima propio y expresado a través de esa situación utópica que muy pocos creían real, "El Diego" volvía a los estadios de fútbol de Argentina, al verde césped que tanto lo cobijó. "Imagínate lo que significaba la llegada de Maradona, no quería ni pensarlo cuando estaba el rumor porque era un sueño. Había pensado en conocer a Diego mil veces, pero nunca me imaginé que podía ser de esta forma, y que podría compartir tiempo, charlas y momento con él, por eso no quería ni pensarlo. Una vez que sabíamos que sí iba a venir a Gimnasia, trate de vivir el minuto a minuto y no ilusionarme con nada, pero fue lo más simple, sencillo y hermoso que me pasó", aseguró la fotógrafa.

La última imagen de un ídolo inmortal

El 25 de noviembre del 2020, en plena pandemia, el mundo recibía una noticia que conmocionaba a un planeta ya herido por un virus imperceptible al ojo humano. Ese día, pasaba a la inmortalidad Diego Armando Maradona.

Algunos meses, a inicios de septiembre, Eva capturó lo que ella considera la última foto de Diego con vida y el sentimiento por Gimnasia. "Fue en su casa, en un fogón. Él tenía la ropa del club y estaba sonriente. También me tocó cubrir el partido de su cumpleaños número 60, donde todos vimos que ya no estaba bien. Tengo fotos de ese día pero prefiero recordarlo de otra manera", recordó Pardo, a corazón abierto, la mujer que inmortalizó el regreso de Diego Armando Maradona al fútbol argentino, a su tierra, a su patria.

