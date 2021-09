Quién será el picante reemplazo de Guillermina Valdés en La Academia

Ángel de Brito anunció que Guillermina Valdés no podrá asistir este viernes a La Academia y contó quién será la persona que la reemplazará. En Los Ángeles de la Mañana, el conductor reveló que Lourdes Sánchez debutará como jurado este viernes debido a la ausencia de la pareja de Marcelo Tinelli.

“No va a estar Guillermina Valdés porque tiene una campaña de fotos y como grabamos un poco más temprano, hoy no vamos en vivo, ella va a estar en la campaña así que no puede asistir y le dijo ‘Marce, un beso, buscá un reemplazo’”, expresó el periodista en la emisión de eltrece.

Finalmente, De Brito dio a conocer el nombre de la figura que cubrirá a la empresaria: “Entonces el jurado esta noche va a ser Ángel de Brito, Pampita, Lourdes Sánchez, que debuta como jurado, Jimena Barón y Fede Bal. Ese va a ser el jurado de hoy"

Filoso, dejó en claro que el público tendrá una noche caliente debido a los cruces que Lourdes ha tenido con sus compañeras de jurado: "Pampita y Jimena la odian así que va a tener una noche intensa, Lourdes va en el lugar de Guillermina esta noche”.

Fuente: Ciudad Magazine