Boca terminó sufriendo pero ganó con justicia en Tucumán

Boca Juniors cosechó anoche una merecida victoria como visitante sobre Atlético Tucumán, 2 a 1, en partido de la duodécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Leer también: Copa Libertadores 2022: ¿Cuándo debutará Colón?

Lisandro López (11m PT) y Rodrigo Montes (29m PT) marcaron los goles del equipo de Sebastián Battaglia; el propio López, en contra (10m ST), anotó el descuento para el conjunto local.

Boca hilvanó su sexto encuentro sin derrotas (tres triunfos y otros tantos empates) y alcanzó a Racing en el sexto puesto de la tabla, con 18 puntos; el Decano quedó undécimo, con 15.

Boca hizo un muy buen primer tiempo, en todas sus líneas y desde el mismo inicio, lo que le permitió generar rápidamente peligro en el arco de Cristian Lucchetti: la primera fue cuando iban apenas dos minutos, una jugada en la que Izquierdoz definió apenas desviado un centro de Edwin Cardona desde el sector derecho.

De la mano del propio Cardona, que volvió a ser titular después de un mes y medio; y de Pavón, que recuperó parte de su vieja gran imagen; más la movilidad de sus otros volantes y la solidez de la defensa, Boca se fue acercando hasta que sacó ventaja.

Lo hizo a partir de un error del árbitro Hernán Mastrángelo (de flojo desempeño en general), que le dio un córner que no era (la pelota había tocado en Fabra antes de salir por el fondo de la cancha): la defensa no pudo despejar el centro, la pelota quedó boyando al borde del área chica y López, con una excelente media vuelta, marcó de derecha el 1 a 0.

El segundo gol, a los 29m, derivó de una gran maniobra justo en el momento en que Boca estaba con diez hombres: Juan Ramírez era atendido al margen del campo tras una fuerte falta de Augusto Lotti.

Tras una combinación con Cardona por la izquierda, Pavón fue hasta el fondo de la cancha y envió el centro atrás preciso para la entrada del pibe Montes, que marcó su primer tanto en Boca. El 2 a 0 era justo e inclusive se quedaba corto, porque ya lo habían tenido Orsini (definió por arriba un mano a mano con Lucchetti) y Pavón, con un remate que salvó con lo justo Campos.

Toda la etapa para Atlético Tucumán fue un padecimiento, más allá de los minutos del cierre en los que Mussis se adueñó del mediocampo y condujo los tibios intentos para descontar. Los de Omar de Felippe no pudieron cortar los circuitos de juego del visitante, les faltó coordinación para la presión y la ocupación de espacios y no llegaron nunca hasta Agustín Rossi.

Más info

Con mayor o menor riesgo ambos tuvieron aproximaciones, pero el resultado no se modificó. Boca se llevó tres puntos con justicia y un sufrimiento inesperado a juzgar por lo que fue su primer tiempo.

En la próxima jornada, la 13, el Decano tucumano visitará a Banfield, el sábado 25 desde las 18; y Boca recibirá a Colón de Santa Fe en la Bombonera, el domingo 26 a las 20.15. Será su último compromiso antes del superclásico con River Plate, previsto para el domingo 3 de octubre a partir de las 17 en el estadio Monumental, por la jornada 14.

Síntesis del partido

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Franco Mussis, Abel Bustos y Ramiro Carrera; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano, Juan Ramírez y Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Goles en el primer tiempo: 11m Lisandro López (B) y 29m Rodrigo Montes (B).

Gol en el segundo tiempo: 10m Lisandro López (B) en contra.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Marcos Rojo por Izquierdoz (B), Óscar Junior Benítez por Tesuri (AT), Gabriel Risso Patrón por Orihuela (AT) y Guillermo Acosta por Bustos (AT); 17m Alan Varela por Cardona (B); 28m Ramiro Ruiz Rodríguez por Lotti (AT); 31m Aaron Molinas por Ramírez (B) y Luis Vázquez por Orsini (B); 34m Ciro Rius por Campos (AT); 45m Norberto Briasco por Pavón (B).

Amonestados: Lotti, Campos, Benítez, Menéndez (AT); Campuzano (B).

Incidencia: en el segundo tiempo, 48m expulsado Mussis (AT).

Estadio: José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.