"Influyó que alguien del norte pueda ocupar una banca en el senado", afirmó Scarpin

La fórmula Carolina Losada - Dionisio Scarpin fue ganadora en la interna de Juntos por el Cambio. "Estábamos confiados de la buena elección en el departamento Obligado. Pero también nos fue muy bien en el departamento 9 de Julio, Vera y San Javier, que también ganamos la interna. Estamos contentos, porque cuando uno trabaja tanto durante tanto tiempo, es gratificante. Es como un premio, el único reconocimiento es la urna", aclaró para Cadena OH! el todavía intendente de Avellaneda.

Está separado y es padre de un niño de 10 años. Lo preparó la experiencia pero también su formación. Es contador de profesión y realizó una maestría en administración pública, se capacitó en el exterior, realizó posgrados, e incursionó en cuestiones de la gestión pública y participación en las redes del municipio.

Pero, de alguna manera, no es una novedad para el entrevistado llegar donde llegó. Ya se estaban preparando para intervenir en la política provincial y nacional, sobre todo, para poder crecer. "Esa es la realidad, públicamente no pueden decirse algunas cosas, pero veníamos trabajando. Obviamente que en esas posibilidades, esta fue la mejor oportunidad que encontramos. Para mí, para el equipo que me acompaña y para el note provincial".

El camino era duro y parecía que se partía desde cero. Un par de amigos y de números de teléfono dieron la base, pero ante todo "Se luchó contra todo, contra la estructura y bueno, nos fue bien, la gente tomó nuestro mensaje. Ahora hay que redoblar esfuerzos".

La candidata, Carolina Losada, "es una persona con fuerza y coraje", según Scarpin. "Demostró en la campaña que no le tiene miedo a nada, se adaptó a la campaña. Es un buen síntoma, va a cumplir con su trabajo de manera eficiente". El diálogo con el resto de los precandidatos se dio de manera fluida, al menos con Federico Angelini y José Corral. Maximiliano Pullaro todavía está esperando el resultado del escrutinio definitivo, pero integrantes de su equipo comentaron que se van a sumar a colaborar.

"Es lo que corresponde, si nos tocaba perder nos íbamos a poner a disposición para que Juntos por el Cambio sea victorioso en noviembre".

La votación

Dionisio Scarpin concluyó de que los votos llegaron por una trayectoria de gobierno, de construcción y de gestión. "El que conoce Avellaneda, votó 10 años de trabajo y de transformación de la ciudad". Otros, tal vez, observaron la actuación del mandatario en el conflicto de Vicentin, "la defensa del interior del país y la empresa familiar".

"También alguna trayectoria en cuanto al partido. Pero, por supuesto, el gran desafío de tener un representante del norte en el senado, todo esto pesó a la hora del voto", aclaró por último.

