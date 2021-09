Mar Tarrés contó sobre el calvario que vivió por Cinthia Fernández

Mar Tarrés sorprendió en revelar lo que sufrió tras su enfrentamiento con Cinthia Fernández. La comediante, exparticipante de “La Academia”, agregó que su familia también se vio afectada por el conflicto.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, Mar Tarrés fue consultada por el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de la angelita, quien se postuló a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. “Gracias a Dios no votaba en Buenos Aires, no la hubiese votado ni remotamente”, comenzó diciendo, y siguió: “Pero entiendo que estaba tratando un tema importante para las madres, no la votaría por todo que me lastimó a mí y a toda mi familia".

“Ella decía cosas que no eran verdad y no eran ciertas, en ella hay una incoherencia. Ella pelea y lucha por la mujer pero mata a todas las mujeres del medio, me mata a mí y a Luciana Salazar”, manifestó sobre los ataques que recibió de parte de Cinthia, y continuó: “ Le dije que tomemos un café pero siempre va a matarte, a hacerte mierda y a reventarte, no está bueno”.

La influencer profundizó más en detalle, las consecuencias que le tocaron padecer por el enfrentamiento con Cinthia. “De verdad este año lloré mucho y afectó mucho. En un momento tuve que borrar mi cuenta de Twitter y destrozó a toda mi familia. Puedo hablar de lo que me hizo a mí y no de su candidatura”. En la misma línea, expresó: “Todo lo que ella decía de mí, mentiras que inventó. Hay gente que cuando se sienta en un programa de televisión ya no mide lo que dice. Lo que vende en este país es destrozar a la gente. Unamos mujeres y no las separemos”, y admitió: “A mi no me gusta esta guerra mediática de la televisión de mujeres matándose unas contra otras. No hay nada más machista que una mujer agrediendo a otra mujer”.

Finalizando su descargó, disparó: “Si ella fuera una mina feminista, debería llamar a cualquier mujer y no por la tele. Me acusó de hacer apología de la obesidad y decir barbaridades”, comentó la salteña sobre los enfrentamientos con la panelista. “Cinthia cree que en nombre de la salud, puede decirme cualquier cosa de mi cuerpo. Yo quiero{ ver cuantas caries tenes Cinthia y quiero verte un estudio completo médico para ver quién está peor a nivel salud”, cerró la comediante.

