Rossi: "Nadie me llamó, no puedo ser parte de una mesa a la que no me convocan"

Agustín Rossi, exprecandidato a senador nacional, reconoció que "nadie" lo llamó, en clara referencia al espacio que triunfó en la interna provincial del Frente de Todos.

"No tuve ningún contacto con Perotti después de las elecciones. Creo que el espíritu con el que hay que salir a transitar la campaña es trabajando para dar vuelta la elección. Son 10 puntos de diferencia, pero hay que hacer un análisis que seguramente deberán hacer quienes ganaron la interna en nuestro espacio político e indicarán hacia donde va la campaña. No puedo ser parte de una mesa en donde no me convocan. Yo no espero nada", dijo el exministro de Defensa, en diálogo exclusivo con Cadena OH!.

Nuevo gabinete nacional y derrota en las PASO

Por otro lado, el exdiputado nacional aseguró que la reformulación del gabinete nacional corresponde a un "relanzamiento" de la gestión presidencial y reconoció que habló dos veces con Alberto Fernández.

HILO. No es la primera vez que perdemos una elección intermedia. En el 2009, todavía sin paso, se produjeron cambios en el gabinete casi de forma inmediata (salió Sergio Masa, entró Anibal Fernández; salió Ocaña🤦, entró Manzur).

El espacio se abroquelo detrás de CFK y Nestor — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 16, 2021

"Producto de lo que fue el resultado electoral se necesitaba relanzar el gobierno y eso implicaba una renovación de gabinete. Por ello el presidente apeló a elegir dirigentes que tengan capacidad de gestión y un volumen político importante", explicó Agustín Rossi.

Y agregó: "Hablé con el presidente en dos oportunidades, él estaba asumiendo el resultado electoral y con la cabeza puesta en el relanzamiento de su gestión, con la convicción de hacer una correcta lectura de lo que fue el resultado y con todas las ganas puestas".

Finalmente, sobre los rumores que posicionaban a su figura dentro del nuevo esquema de ministros, admitió: "No me ofrecieron un cargo, además creo que las cosas necesitan su tiempo. Me comuniqué con Cristina, y con dirigentes nacionales, pero en ningún momento me imaginé ni me ofrecieron nada".

