Se cruzaron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en Showmatch

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés protagonizaron un tenso momento en pleno vivo de Showmatch, La Academia (El Trece).

El conductor pidió al jurado votar a una de las bailarinas que habían realizado una performance para convertirse en la compañera del novio de Hernán Piquín, pero la modelo se negó rotundamente.

Todo comenzó en tono de broma, con el conductor proponiéndole a Agustín Barajas Urquiza, novio de Piquín, que esta de visita en Argentina, si le gustaría ser parte de La Academia. Sin problemas, como conociendo el paño, se sumó al juego planteado por Tinelli y lo siguió. Ante la consulta sobre si le traería inconvenientes con Hernán, integrante del jurado, el coreógrafo de flamenco de 33 años aseguró que no.

Acto seguido, entre comentarios y bromas, Agustín termino demostrando su talento bailando en solitario. Con los ojos brillosos anticipando el furor que podría causas en el certamen, el conductor ratifico su propuesta y pidió buscarle una bailarina inmediatamente. Esto devino en un casting en vivo. Rápidamente las jefas de coaches, Lolo Rossi y Eugenia López, comenzaron a moverse y le pidieron a tres bailarinas del staff de Showmatch que se midieran en la pista. Julia, Stefanía y Loli fueron las elegidas.

Si bien las jefas de coaches dijeron que la indicada para el joven español era Julia, Marcelo Tinelli vio mas interesante que el jurado votara por una de ellas. Ángel De Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín votaron por Loli. De pronto al llegar el turno de Guillermina, gran sorpresa se llevaron todos al ver que la modelo se plantó fuertemente y se negó a votar: "No quiero decir nada, no puedo, No soy quien", sorprendió la pareja de Tinelli, quien se justificó diciendo que eran sus amigas y no podía elegir.

El conductor quedó descolocado e insistió varias veces para que Guillermina votara por quien debería ser la compañera de Agustín Barajas en La Academia. Pero no hubo caso, Valdés se negó una y otra vez. "Las tres son amigotas mías y sé que para ellas esto es una gran oportunidad. Por eso, no quiero votar. Me abstengo".

Visiblemente desconcertado, el conductor reiteró que solo se trataba de encontrarle una bailarina al novio de Piquín para que sumara al programa, pero Guillermina se mantuvo firme en su postura. "¡No quiero!", lanzó. "Pero te lo estoy pidiendo", dijo Tinelli. "¿Vos?", cuestiono ella. "No, Guido Kaczka. Si, yo. Por favor te lo pido, mi amor", respondió el conductor, generando una situación tan tensa que traspasó la pantalla y llegó a Twitter, donde una lluvia de internautas se expresaron a favor de Guillermina y destrozaron al conductor de El Trece por obligarla a hacer algo que no quería. La siguiente acción de Valdes fue soltar el micrófono.

Pero como en TV todo puede darse vuelta en un segundo, a pesar de su resistencia inicial: Valdés votó por Stefanía. Previamente, Marcelo fue hasta donde estaba Guillermina y le dio un beso. "Te estamos pidiendo una opinión, tampoco es que se termina el mundo acá ni que estamos en el Titanic", le dijo luego.

