Gonzalo Higuaín y Valentín Castellanos marcan en jornada de la MLS de Estados Unidos

Los argentinos Gonzalo Higuaín y Valentín Castellanos convirtieron anoche un gol cada uno en el marco de la jornada 26 del fútbol de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El delantero Higuaín, ex Real Madrid, Juventus y River Plate, sumó una insuficiente conquista para Inter Miami, que perdió holgadamente ante Nashville DC, por 5-1.

El atacante del seleccionado argentino en los Mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 concretó el descuento a los 19 minutos del segundo período, con un remate de derecha desde fuera del área, según contempló un informe del sitio oficial de la competencia.

En la franquicia del Estado de la Florida también se desempeñó el exjugador de Banfield, Julián Carranza. Inter figura en la novena posición de la Conferencia Este, con 32 puntos.

Por su lado, el mendocino Castellanos, a través de un disparo de zurda (Pt. 31m.), extrajo la diferencia inicial para New York City, que finalmente terminó igualando 1-1 con New York Red Bull, en el clásico de la ciudad.

El elenco auspiciado por la bebida energizante niveló la cuenta en el décimo minuto de descuento, a partir de un penal convertido por el delantero polaco Patryk Klimala (St. 55m.).

Además, New England Revolution, el cómodo líder de la división Este con 56 puntos, se impuso en el tramo final y como visitante a Chicago Fire, por 3-2.

En el conjunto ganador se alistó el delantero entrerriano Gustavo Bou (ex Racing), que ingresó en la segunda etapa.

En Chicago Fire, donde marcó un tanto el mediocampista formoseño Gastón Giménez (ex Vélez y Estudiantes de La Plata), que está nacionalizado paraguayo, se desempeñaron los también argentinos Federico Navarro (ex Talleres de Córdoba) e Ignacio Aliseda (ex Defensa y Justicia).