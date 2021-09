Jorge Broun: "Ahora miramos la tabla de arriba"

Central viene de ganarle a San Lorenzo un partido incómodo y muy importante. Una de las grandes figuras de ese duelo fue el arquero canalla, Fatu Broun, quien sostuvo al equipo en los momentos complicados ante el Ciclón.

“Por suerte pude estar lúcido, por ahí uno quisiera que no nos lleguen, pero el rival también juega. Es algo que puede pasar y hay que responder”, dijo Broun en Zapping Sports por Radio 2. Además, valoró el gol de Martínez Dupuy para darle el triunfo al equipo: “Fue uno de los goles más gritados del semestre”, dijo.

Broun pasa un gran momento individual, apoyado por el rendimiento del equipo que se levantó después de un flojo comienzo: “Cuando vienen las buenas hay que disfrutarlo”, dijo.

Y recordó aquellos tramos difíciles de sus inicios en Central: “Cuando arranqué me tocó estar con la calculadora en la mano y ahora me encuentro mirando la tabla de arriba”.

A su vez, expresó la clave del buen momento en el torneo: “Somos un equipo competitivo, sea quien sea que tengamos adelante tratamos de llevar a cabo la misma idea. A veces sale y otras veces no tanto, como el lunes”, dijo sobre las chances que tuvo el Ciclón.

También habló de la jugada clave del partido, su mano a mano contra Nicolás Fernández: “A Uvita no me lo comí, me lo tomé”, dijo en modo de broma. Y aclaró: “Siempre hay un juego de amagues entre el arquero y el que define. Esta vez yo traté de llevarlo con el cuerpo para que defina ahí y cuando agachó la cabeza para patear ya sabía que iba ahí”.

Y agregó: “Bueno, también el delantero te puede engañar, hay que tener un poco de suerte además”.

Por otro lado, habló de las bajas que tendrá el equipo en los próximos partidos: “Es mala suerte lo de las lesiones. Son imponderables y uno no puede hacer nada. Es una lástima, pero es un plantel muy comprometido, estamos todos juntos y tirando para adelante”, sumó.

Finalmente, se refirió a sobre qué apunta el equipo: “El objetivo es volver a jugar torneos internacionales, sumar nos va a llevar a estar más cerca. Y eso nos va a acomodar mejor en el torneo”.

