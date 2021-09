La Expo Cannabis tendrá participación santafesina

Con participación santafesina, el próximo 15 de octubre se realizará la Expo Cannabis, un evento que en su última edición contó con 56 mil asistentes, 35 conferencistas y más de 70 expositores sobre el uso del cannabis medicinal e industrial en Argentina y Latinoamérica.

Con el apoyo oficial del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, del SENASA, del Instituto Nacional de la Semilla y de la Universidad Nacional de Quilmes, su objetivo es "promover la salud y potenciar el desarrollo de una industria que no para de generar puestos de trabajo en nuestro país", explicó Sebastián Basalo organizador del evento al aire de Cadena OH!. Se realizará a lo largo de tres días en La Rural pero también podrá participarse en formato virtual para quienes no puedan trasladarse.

El evento contará con más de 15 mil metros cuadrados de empresas argentinas que trabajan con diversos productos relacionados al cannabis tanto industrial como medicinal. Habrá dos escenarios simultáneos de conferencias donde médicos, científicos e investigadores, abogados de Argentina que contarán cuáles son los últimos avances.

Por su parte, Santa Fe tendrá representación con un novedoso método de elaboración de aceite medicinal de manera casera y sencilla, “que va a tener repercusión a nivel mundial”, reveló Basalo.

Durante el evento habrá consultorios medicinales con especialistas en cannabis que responderán a las consultas, como también veterinarios para su aplicación en mascotas, pero también especialistas que aportarán a la mirada recreativa del consumo.

“Entendimos que ambos no están separados, toda la gente que consume cannabis lo hace para sentirse mejor. Sirve para tratar un montón de patologías muy diversas dado que influye sobre cuatro funciones principales del organismo que tienen que ver con el control del dolor, la mejora del apetito, la mejora del estado anímico y la mejora del sueño, más allá de otras mejoras como reducir convulsiones y temblores en personas con parkinson. Tengamos en cuenta cuántas enfermedades están atravesadas por el dolor, por la depresión, por el sueño y dolores crónicos como la migraña. Hay un montón de enfermedades atravesadas por dolencias para las cuales el cannabis es una gran herramienta multimodal, es decir, personas que tienen un dolor y también están triste o deprimidas. Esto es una sola herramienta para abordar esas tres cosas”, concluyó.

