Pedido de justicia por la joven asesinada en Tablada: "Era la segunda vez que salía"

La familia de Rocío Abril Romano, una joven asesinada el domingo pasado en Ayacucho y Centeno cuando estaba por llegar a una fiesta, reclamó Justicia en la puerta de los Tribunales provinciales.

Rocío Abril Romano tenía 20 años y un bebé de meses. La madrugada del domingo fue asesinada a balazos al salir de una fiesta en la zona de Patricias Argentinas y Centeno, en barrio Tablada. Quedó en medio de los tiros que salieron de parte dos personas que iban en moto y gatillaron contra el grupo de jóvenes.

"No conocíamos a nadie en la fiesta. Ella se estaba hablando con un chico y él la invitó. Llegamos en moto, ella se bajó y vi de reflejo a dos chicos en una moto grande, blanca. Pensé que había escuchado ruido de moto, no tiros. No sabía que a Rocío le habían disparado. Se subió, arrancamos y me dijo «me dispararon». Cuando llegamos a la esquina se cayó", contó Milagros, hermana de la víctima.

"En el Roque Sáenz Peña la atendieron rápido, pero cuando llego mi mamá le dijeron que había llegado sin vida. Queremos justicia, esos hijos de puta andan caminando por la calle como si nada, queremos que paguen", reclamó su hermana.

Por su parte, la mamá de Rocío expresó: "Mi hija no le debía nada a nadie, no consumía droga y no fumaba ni tabaco. Le sacaron la vida por querer divertirse un ratito. Era la segunda vez que salía. Tenía derecho, era joven. Hoy no podemos ni mandar a nuestros hijos a hacer mandados".

"Todo esto es por el narcotráfico. Me la mataron como a un perro y dejaron a mi nieto sin mamá. Acá se mata gente inocente como si nada", concluyó.

En el mismo ataque donde Rocío recibió un disparo en el pecho, a otro chico del grupo, Matías, lo balearon en el brazo derecho.