China Suárez estaría saliendo con el modelo español Javier de Miguel

A casi dos meses de que se hiciera pública su separación de Benjamín Vicuña, China Suárez afronta un fuerte rumor de romance con el modelo español Javier de Miguel.

La encargada de poner bajo la lupa del espectáculo local al De Miguel fue Estefanía Berardi, panelista de Mañanisima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30, quien hizo una minuciosa investigación en Instagram para chequear quién era el caballero que acompañó en una cena a la actriz.

"En un video se ve el brazo de un masculino, muy pegado a la China Suárez. Ella no postea este video, pero si ven hay un reloj. Hasta ahí no se ve de quién es. Ella no blanquea la cara del chico, pero lo mío fue todo un trabajo de investigación", comenzó diciendo la panelista.

Luego continuó desglosando los datos: "Entré al Instagram del modelo Javier de Miguel y tiene el reloj que se ve en el video. Ellos se conocieron en el Festival de San Sebastián. Después encontré esta historia. Que él dice que está esperando a la rubia del tercero. Ahí se ve el reloj y la pulsera blanca que se ve cerca de la China (en el restaurante)".

"Él es un modelo súper top. Tiene 37 años. Dijo que está por retirarse de las pasarelas. Es español. Se separó después de una relación de 9 años. Los amigos de la China lo siguen en redes, pero ella no", concluyó Estefanía Berardi, analizando a fondo el posible nuevo amor español de China Suárez.

Javier de Miguel es un modelo e influencer madrileño. En enero se separó de la modelo Mirian Pérez, con quien tuvo una larga historia de amor.

