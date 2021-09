Luis Novaresio habló del estado de salud de Viviana Canosa

Este 22 de septiembre, en un móvil con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Luis Novaresio se refirió al estado de salud de Viviana Canosa tras ausentarse en los últimos días de su programa Viviana con Vos, en A24.

Además, el periodista habló sobre el vínculo que mantiene con la conductora. “La gente cree que hablo con ella, pero no nos vemos”, expresó.

Días atrás, Canosa alimentó varios rumores respecto a su estado de salud. A las sospechas de que había contraído coronavirus (su hija Martina asiste al colegio ORT, donde post las PASO se detectaron varios contagios) se sumó el robo que sufrió por parte de un motochorro que le pasó por encima de sus pies cuando iba rumbo al canal para cubrir las elecciones que tuvieron lugar en el país el pasado 13 de septiembre.

Leer también: Multaron a Viviana Canosa por tomar dióxido de cloro en su programa de televisión

Sin embargo, ella desmintió las versiones con un certificado que publicó en las redes y el recetario que demostraba que se trataba de “un cuadro de infecciones respiratorias agudas”. Por esta razón, Ángel aprovechó la charla con Novaresio para preguntarle como se encontraba la periodista ya que con este último son compañeros de canal.

“Ayer le hice un reclamo de hijo único, le mandé dos mensajes que nunca me contestó. Creo que tiene laringitis, pero desconozco lo que pasó. Seguro somatizó, el cuerpo te pasa factura y te pega por lo que vos hacés”, contó el conductor de Debo decir (América TV) en un primer momento.

Como la conductora hizo público su certificado y estudio médico, donde se evidenciaba que no tenia anticuerpos, Novaresio aclaró: “Fue un estudio de anticuerpos no un PCR. El PCR es el que determina si estas cursando la enfermedad y el de anticuerpos, justamente, es el que determina si tenés anticuerpos después de cursar el virus”. “Quiere decir que entonces Viviana no se vacunó”, le dijo Ángel.

Leer también: Luis Novaresio y Viviana Canosa se cruzaron por la compra de los penes de madera

El resultado del PCR de Viviana Canosa

A pesar de lo dicho por Novaresio, la realidad es que Viviana Canosa presentó en publico el resultado negativo de su PCR, a pedido del canal, según indicó la misma conductora de A24 para tirar por el suelo los rumores.

A lo que el periodista, le respondió: “Sabes que no sé. En el año la vi dos veces. No compartimos estudio, ella está en el uno y yo en el cuatro, y no nos vemos. La gente cree que hablo con ella, pero es solo en el pase, porque no nos vemos”, dejando entre ver que el vínculo entre ambos no es tan cercano como se cree.

Fuente: Exitoina