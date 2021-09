Primeros balances de la lucha contra la pandemia en el Hospital Cullen

El director del hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti, realizó un balance del proceso de pandemia que atravesó la institución y anunció que todo comenzará a volver a la normalidad desde el 1 de octubre.

Ahora se está reorganizando el hospital para sacar las áreas Covid, y desde el mes que viene se habilitan todos los quirófanos y todas las líneas de todos los servicios para cirugías programadas. "Esto lleva un caudal de ingresos al que hay que dar lugar, también tener en cuenta el reclamo de los comerciantes por cortar una avenida", dijo en referencia a la manga que cruza calle Freyre.

Si bien no adelantó fechas, afirmó que la semana que viene podrían estar en condiciones de levantar la manga. Resta definir el traslado de los pacientes de la carpa al interior del hospital, y acordar con el Municipio para poder luego comunicarlo a los medios. "Fue mucha la logística de traslado, el agua caliente, farmacia, medicación, por eso esto se va a dejar armado, por si hay algún rebrote, y se tenga que armar sólo la manga en un día".

"Nunca dejamos de atender ni un día la urgencia, se hicieron trasplantes, cirugías de corazón y llegamos a tener casi 200 pacientes Covid internados en seis terapias intensivas"

"El día martes tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud y directores del Iturraspe, viejo y nuevo. Fue para coordinar a través de la red de hospitales y se determinó que posiblemente todos los Covid positivos que haya serán albergados en el Iturraspe viejo. Será el lugar único en este lapso que hay muy pocos casos", explicó. El área ambulatoria sí seguirá en el hospital, para hisopar y determinar internación. Recién allí se trasladarán al Iturraspe viejo, hacia el área Covid.

Primeros balances

El hospital, que llegó a tener 188 pacientes Covid internados, al día de hoy sólo tiene dos en terapia y dos en sala. "En junio de este año tuvimos el pico y fueron realmente semanas muy duras. Eran las 10 de la noche y teníamos que abrir salas Covid", recordó.

El responsable de la institución afirmó que estaba seguro de la respuesta del personal. "Uno no sólo confiaba, sino que también se enorgulleció de la atención Covid en los ámbitos públicos. Hicimos dos hospitales Covid en uno que fue lo más difícil. Nunca dejamos de atender ni un día la urgencia, se hicieron trasplantes, cirugías de corazón y llegamos a tener casi 200 pacientes Covid internados, seis terapias intensivas, mitad de coronaria Covid y mitad no, personal que cambiaba y atendía un sector y otro, capacitamos a los 1800 empleados, tuvimos bajo índice de contagios en la sala de internación... Son un montón de cosas para destacar y rescatar de esta pandemia. No me alcanzan las palabras como director para agradecer al personal", dijo notablemente emocionado.

También se timbrearon todas las habitaciones para que el paciente aislado pueda comunicarse. En otras palabras, el hospital no estaba preparado para una pandemia pero "en menos de 3 meses pudimos hacer muchas cosas. Fue un trabajo en equipo, durante 8 meses nos reunimos de lunes a domingo con cada jefatura, el Consejo de administración y el personal", señaló por último.

