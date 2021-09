Comunicado de Colón de cara a las elecciones

Se acerca el momento postergado y esperado por muchos en Colón. El domingo 26 de septiembre, de 8 a 18, los socios en condiciones de votar podrán elegir la continuidad de José Vignatti o la opción que propone Ricardo Magdalena en las elecciones a celebrarse en la sede del club.

Leer también: Recta final para las elecciones en Colón

En relación a esto, la semana fue transcurriendo con diversas reuniones y puntos de vista dispares respecto a los asociados que dejaron en su momento de abonar la cuota pero que se pusieron al día. El tema en cuestión es el corte de un padrón electoral que se tomó hasta fines de abril.

Este jueves, la Agrupación Tradición Sabalera sacó a la luz un comunicado que firmaron Patricio Fleming y el Doctor Luis Leopoldo Hilbert.

En dicho comunicado le solicitó a la Junta Electoral que aquellos asociados con la antigüedad correspondiente que no figuren en el padrón y que se hayan puesto al día con el pago de la cuota de agosto 2021 puedan emitir su sufragio.

También el comunicado deja claro que la Junta Electoral será la encargada de analizar cada caso particular pero con los socios en la sede el mismo día de la votación.

El comunicado

La “AGRUPACION TRADICION SABALERA” comunica a los Asociados del CLUB ATLETICO COLON que teniendo en cuenta que la “Pandemia COVID 19” de público conocimiento, provocó la imposibilidad económica y material de poder afrontar el pago regular de la cuota societaria por parte de algunos socios, solicitó a la JUNTA ELECTORAL que aquellos socios con la antigüedad correspondiente que no figuren en el padrón, que hayan pagado la cuota del mes de agosto de 2021 y no tengan deuda societaria, se les permita emitir el voto en los próximos comicios ordinarios a celebrarse el 26 de setiembre de 2021, a lo cual la misma, mediante Resolución de fecha 22 de septiembre de 2021, resolvió analizar cada caso en particular conforme a lo dispuesto en el art. 155 del Estatuto Social y normativas concordantes, por lo que dichos socios deberán presentarse en la Sede Social con DNI y comprobante de pago el mismo día de la elección de 8 a 18hs. para ser autorizados a emitir su voto.

Con info de Radio Gol