Una santafesina participará de la final del Mundial de Tango BA

Con tan solo 23 años, la santafesina Ornella Simonetto participará de la final del Mundial de Tango BA que se disputará este sábado luego de obtener el pase a la semifinal en el puesto número seis sobre un total de 300 parejas participantes.

Oriunda del barrio de Guadalupe, Ornella comenzó a bailar desde muy pequeña. Sus primeros pasos en la danza clásica fueron con tan solo cuatro años, mientras a los siete ya perfilaba su camino para convertirse en profesional.

Cuando finalmente conoció el Tango, lo dejó todo por él. Bailó a la gorra en Caminito y La Boca, pero también sus andadas la llevaron a recorrer el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa. “Todo se fue dando y tuve mucha suerte. Van pasando los años y una no se da cuenta, pero miro el camino recorrido y me emociona todo lo que tuve que aguantar, atravesando experiencias que fueron únicas”, contó Ornella al aire de Cadena OH!.

Para la santafesina, volver a bailar luego de la distancia que obligó la cuarentena, significó rememorar emociones y aflorar sentimientos. Pareja de baile de un joven colombiano que la pandemia separó, Ornella pensaba que este año no volvería a las pistas. Sin embargo, “a último momento, con amigo que conozco desde hace muchos años y que siempre nos llevamos muy bien, nos anotamos al mundial de Tango pensando solo en participar, pero aquí estamos, pasamos a la semifinal en el puesto número seis de 300 parejas”, narró la joven.

La gran final en la que participará Ornella será un evento sin precedentes, que sucederá en un gran escenario montado sobre Diagonal Norte, con el Obelisco como invitado de lujo. La cita será el sábado de 16 a 22, con 30 parejas clasificadas en Tango de Pista y 15 en Tango Escenario.

