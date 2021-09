Eduardo Domínguez: "Vinimos a buscar un triunfo pero no nos llevamos nada"

Eduardo Domínguez brindó la conferencia de prensa luego de la derrota de Colón ante Boca en La Bombonera, por la cual ahora el campeón del fútbol argentino quedó a 10 puntos del líder Talleres.

En conferencia de prensa, el DT comenzó diciendo: "La realidad es que se nos fue el goleador, pero tenemos que transformarnos como equipo. Tuvimos varias situaciones aunque no fuimos eficaces".

Mientras que más adelante, Domínguez indicó: "No me voy conforme. No competimos como deseamos, me queda un sabor amargo. Boca tiene méritos pero sabemos que dependemos de nosotros pero nos genera esa deuda interna, por eso no vamos con un sabor amargo de la cancha".

Cuando se lo consultó por las cuestiones positivas a rescatar, destacó: "Es difícil, nos duele, vinimos a buscar un triunfo pero no nos llevamos nada, pero no hicimos lo suficiente para merecer. Fue un partido trabado. Las desconcentraciones se pagan caras".

En cuanto a por qué no juega Wilson Morelo, afirmó: "Hay otros compañeros que lo están haciendo bien".

Y cerró: "No estamos conformes con nuestro rendimiento, con lo cual es muy difícil, nos queda mejorar para el próximo partido. Se nos fue el goleador, pero tenemos que transformarnos como equipo. Tuvimos varias situaciones pero no fuimos eficaces".

Con info de LT10