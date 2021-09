Jorge Rial reveló su nuevo proyecto "para armar quilombo"

Jorge Rial sorprendió este 26 de septiembre. El actual conductor de radio anunció que lanzará un nuevo libro, y prometió que será "para armar quilombo".

La próxima obra impresa del periodista se unirá a las cuatro que ya tiene en su haber:

En 1995, el presentador de radio y televisión, periodista y empresario argentino escribió Polvo de Estrellas, que estaba totalmente dedicado al mundo del espectáculo, revelando secretos que no fueron declarados en la televisión.

En 1998 , sacó Su Biografía , la biografía no autorizada de Susana Giménez en donde detalló los comienzos de la diva de los teléfonos, sus amores, el polémico divorcio con su exesposo Huberto Roviralta.

escribió , también dedicado al mundo del espectáculo En 2014 lanzó su autobiografía llamada "Yo, el peor de todos".

"Se viene otro libro", anuncio Jorge Rial a través de su cuenta de Twitter. Y rápidamente advirtió: "Para armar quilombo. Lo que no se contó y no se vio de los 20 años. Ya empecé y ya tiene editorial. ¡Ampliaremos!”, indicó el conductor de Argenzuela (Radio 10). Sin embargo, no detalló si los temas que tocara serán sobre el espectáculo o el ámbito político, terrenos en los que sabe moverse y conoce.

Fuente: Exitoina