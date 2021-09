Nazarena Vélez contó el vaticinio de Fabián Rodríguez en la boda de Barbie y Lucas

Por las vueltas de la vida, el primero que vislumbró el destino que les deparaba a Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, quienes se casaron esta noche después de cuatro años de noviazgo, es Fabián Rodríguez, el papá del novio y quien se quitó la vida en 2014.

"Fabián estaba convencido de que este iba a ser el final, y hoy, con el diario del lunes digo 'cuánta razón tenía este hombre'", afirmó Nazarena Vélez sobre el padre de Thiago, con quien había iniciado el romance en 2009 y a su vez se casó en 2012.

En plena fiesta de boda de Barbie y el hijo de su exmarido fruto de su anterior matrimonio, la actriz enfatizó emocionada en Secretos Verdaderos: "El que lo vio desde el primer momento fue Fabi. Él siempre supo que esto iba a terminar, siempre me decía 'vas a ver que Barbie se va a enamorar de Luqui', porque Lucas desde el primer momento flasheó con Barbie. Fabián estaba convencido de que este iba a ser el final, y hoy, con el diario del lunes digo 'cuánta razón tenía este hombre'".

Luego, reflexionó sobre la pareja: "Siempre supe que iba a ser una gran historia de amor porque ellos lucharon mucho para no estar juntos por el qué dirán, por el hermanito que tiene en común".

Irónica, la productora teatral bromeó por el hermano en común que tienen Barbie y Lucas: "Ellos priorizan mucho a Thiago, creo que por momentos se creen que son los padres".

Por otra parte, Nazarena se alegró por Barbie Vélez y Lucas Rodríguez: "Me desborda el corazón ver a mi hija feliz, no paro de llorar. La veo tan feliz, enamorada, viviéndolo como un cuento que no saben el orgullo que me da como mamá. Siento que me equivoqué en un montón de cosas, pero como mamá hice las cosas bien".

