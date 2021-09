¿Qué informó Unión sobre la vuelta de los hinchas al estadio?

El Club Atlético Unión comunica que, de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional respecto de la vuelta del público a los estadios con un aforo de 50%, nuestra institución le dará prioridad de ingreso a los asociados al Club.

Asimismo, se informa a los socios palquistas y plateistas que tenían adquiridas sus butacas antes de la pandemia (que vencían el 30/06/2020) y no pudieron utilizarlas en la Copa Maradona (6 partidos de local en Fase Previa y Zona Complementación) se les bonificará (gratuitamente) la utilización de las mismas ubicaciones por los 6 partidos de local que restan del torneo vigente en este año 2021. En tanto, se aclara que, la credencial de ubicación no hace falta renovarla, en caso de pérdida se podrá retirar una copia en Oficina de Socios desde este miércoles 29 de septiembre (aunque se recuerda que la misma no es obligatoria).

Cabe destacar que este es un gran esfuerzo que realiza la institución luego de que la pandemia afectara de manera considerable la economía del Club, debido las restricciones impuestas y a la imposibilidad de vender abonos durante 20 meses.

El primer partido con público en el Estadio 15 de Abril será con Platense el viernes 8 de octubre a las 14:30 horas. Para el ingreso se les solicitará a los asociados el carnet y que esté con cuota al día (septiembre de 2021). Cabe aclarar que no es necesario tener el comprobante de pago ya que el sistema de control de accesos detecta la condición del mismo al censar el carnet.

Por último, queremos a agradecer enormemente el esfuerzo de todos los socios y socias Tatengues que mantuvieron su cuota al día durante la pandemia, por amor al Club, lo que permite que hoy podamos estar desarrollando todas las actividades deportivas, educativas e institucionales.