Así comenzó la semana en el Concejo de Rosario

Presidió la reunión realizada este mediodía, lunes 27 de septiembre, de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana su titular, Roy López Molina, de Cambiemos, con la presencia también en el Anexo "Alfredo Palacios" de María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Lorena Carbajal, del bloque Socialista; Pedro Salinas, de Ciudad Futura-FSP, y Ariel Cozzoni, de Unite-Un Gol para Rosario; en tanto de manera virtual participó el edil Marcelo Megna, de la Unión Cívica Radical.

Asistió a partir de una invitación que le realizó la comisión tras conocerse la disolución de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y la creación de la Dirección de Control de Proximidad, la secretaria de Control y Convivencia municipal, Carolina Labayru, quien al iniciar su exposición explicó que "en el mismo acto se disuelve la GUM y se crea la Dirección de Control de Proximidad" y recordó que "desde el inicio de la gestión -del intendente Pablo Javkin- se habían planteado el objetivo de realizar cambio, porque los requerimientos no son los mismos que 20 años atrás".

Asimismo marcó que la disuelta GUM era el área que "más críticas había tenido de parte de la ciudadanía" y consideró que "la gente no sabía bien para qué estaban". También acotó que a partir de las normativas propias "tenían 8 horas de trabajo, no 6 como el resto de los municipales" para agregar que "no se cumplían". Precisó que la decisión que se adoptó es "para cambiar el paradigmas del control" para agregar que "esta refuncionalización no se puede hacer de un día para otro".

Remarcó que uno de los objetivos "es darle especificidad a las funciones" de los agentes de la nueva área, para "consolidar la presencia del Estado en los barrios".

Puso como ejemplo lo que están realizando los agentes de la nueva repartición en el Centro Comercial Tiro Suizo, en la avenida San Martín. "Ya hay vínculos entre los comerciantes y los vecinos", con los agentes municipal que, precisó ante una consulta, serán siempre los mismos los que estarán en cada zona de la ciudad.

Consignó sobre tareas ya realizadas en dicho paseo comercial que "los vecinos les plantearon que no se podía ascender y descender de los colectivos porque en las paradas había autos mal estacionados. Con un simple silbato se persuade" para que no estacionen. Agregó otro ejemplo, en un lugar había cartelería que impedía estacionar porque había estado reservado para un banco que ya no tenía su local en el lugar, "se retiraron los carteles". También dijo que los comerciantes y vecinos tienen "el teléfono" de quien está a cargo de los agentes en cada área.

Ante una consulta de la concejala Gigliani respecto si "los mismos agentes pueden hacer inspecciones", sostuvo Labayru que "pueden hacerlas pero está la Dirección de Inspecciónl" para ello.

Insistió en varias ocasiones la secretaria de Control y Convivencia que la intención es "consolidar la presencia del Estado. Estos agentes dan la cara todos los días, son los mismos en cada centro comercial" y acotó que "no es lo mismo concurrir por un reclamo que estar caminando" de manera constante.

"El concepto es más calle, menos oficinas", sostuvo Labayru, quien respecto a los horarios de trabajo precisó que son de acuerdo a los comerciales, de 8 a 14 y de 14 a 19.

También precisó que "se está cambiando una modalidad de trabajo que hubo durante 17 años", de existencia de la GUM, "estamos yendo de a poco, somos muy cautos", aseveró.

Dijo también la funcionaria que los reclamos para los que anteriormente concurría la ex Guardia Urbana Municipal, "la inmediatez, ahora los está tomando Control Urbano, pero no podemos colapsarla".

Preguntó a su turno el edil Salinas sobre la cantidad de agentes que integran la nueva área, y al respecto precisó Labayru que "son 168, casi como la GUM, que eran 180".

Recordó acerca de las denuncias que "todas se reciben en el 147, y luego se derivan" al área que corresponda.

El concejal Megna, requirió que especificara sobre "la tarea concreta" de Control de Proximidad, y ante ello insistió que se pretende "consolidar la presencia del Estado en la vía pública" y dijo que los agentes "pueden realizar actas, realizar secuestros, realizar clausuras, pero el objetivo es educación, disuasión y persuasión".

Ante una consulta de la edila Carbajal marcó que las áreas de la Secretaría de Control y Convivencia, trabajan todos los días las 24 horas, y planteó ante pregunta sobre operativos conjuntos con fuerzas de seguridad o con otras áreas que, según corresponda, se realizan, ya sea con Tránsito, o de varias dependencias, como puede ser ante espectáculos en el Anfiteatro Municipal "Humberto De Nito", o en el verano en la zona de La Florida.

Por su parte el concejal López Molina dijo que "quedan claros los objetivos, que ojalá se cumplan," y recordó cuando el intendente Javkin al abrir las sesiones en marzo del 2020, prepandemia, había anunciado la unificación de todas las áreas de control, y "tengo para mí que más que la pandemia fue la presión del sindicato de no permitir esa unificación" para mencionar que "se perdió una oportunidad que debería haber sostenido".

Preguntó "si sigue estando en los planes" tal unificación y consideró que se debería haber presentado de otra manera a la nueva área, "con los detalles, como nos los estás diciendo, incluso para que los propios agentes sientan que son parte de algo distinto".

Respecto a los uniformes recordó la secretaria Labayru que "la licitación para los uniformes fue para Fiscalización, Control Urbano, Inspección y la ex GUM, cuatro áreas, a las que no se les habían entregado" y lo mismo los zapatos "que hacía dos años no se les habían entregado".

La concejala Gigliani precisó que "asumo que no hay nadie que haya dicho la GUM debería haberse sostenido. Era una decisión saludable para los propios agentes".

Para el edil Salinas "se intentó despolicializar la demanda ciudadana" que se requería respecto a la GUM. Ante ello la secretaria Labayru sostuvo que "el espíritu cuando se creo era otro, cambiaron en 17 años las demandas al municipio".

El concejal López Molina consultó respecto si como tenía la GUM habrá un reglamento para quienes se desempeñan en la nueva área, y contesto la secretaria de Control y Convivencia, que "no, porque el reglamento lo hacía muy policial".

En el final de la reunión el concejal Megna preguntó a dónde debían recurrir los ciudadanos en caso de denuncias respecto a la tarea de los agentes de la flamante área y consignó Labayru que se las debe efectuar a la línea 147.

DERECHOS HUMANOS

Este lunes 27 de septiembre se desarrolló la reunión de comisión de Derechos Humanos donde estuvieron presentes la presidenta de la misma, Susana Rueda, de Rosario Progresista; La vicepresidenta, Jesica Pellegrini y María Luz Ferradas de Ciudad Futura-FSP; Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ y Daniela León, de Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio.

Al comienzo, Rueda informó sobre la realización de una audiencia. Entre las personas que asistieron al encuentro por la plataforma zoom, están: Leonardo Pérez y Luciano Farante, dos trabajadores del Hostal Municipal Abanderado Grandoli, que denunciaron precarización laboral.

Pérez informó que el refugio para personas en situación de calle fue reconvertido en lugar de aislamiento por la pandemia y cuestionó que al inicio del ASPO fueron convocados por la Municipalidad pero recién al cabo de cuatro meses fueron anoticiados sobre cuánto sería el cobro por el trabajo y las formas de pago.

Según el operador del dispositivo, allí entendieron que se trataba de un contrato de locación de servicio por seis meses, y que una vez finalizado se renovó automáticamente por decreto municipal.

Pérez detalló que a los dos o tres meses se sumaron trabajadores sociales, médicos clínicos, psicólogos y psiquiatras y se formó un excelente equipo multidisciplinario que funcionó dando resultados positivos en la asistencia a los residentes del centro.

Por su parte, Luciano Farante remarcó que posteriormente, en marzo de este año, les proponen formar parte de una ONG que tenía convenio con la municipalidad, el cual aceptaron para continuar con el trabajo, pero advirtieron que el cobro era menor que con la modalidad de contrato. "Con la ONG pasábamos varios meses sin cobrar y el 10 de septiembre se venció el contrato y quedamos afuera", sentenció.

Luego de la exposición de los asistentes, Norma López avanzó en proponer la preocupación y acompañamiento desde el Concejo a esta situación sin dejar de observar la discriminación en el trato respecto a otros trabajadores del mismo dispositivo.

Asimismo, Alejandra Gómez Sáenz recordó un pedido de informes aprobado en el concejo en agosto de este año, donde se solicitaba al Departamento Ejecutivo una explicación respecto a la situación laboral de los trabajadores del Hostal Municipal Abanderado Grandoli.

En tanto, María Luz Ferradas hizo extensiva la invitación a estos trabajadores para que asistan a los encuentros previstos sobre personas en situación de calle.

Finalizando, Rueda agregó que también invitó para esos encuentros al secretario de Desarrollo Humano y Hábitat o algún funcionario de esa cartera y se comprometió a trabajar en la comisión sobre esta situación en particular.

LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO

Acordaron para el próximo miércoles, 29 de septiembre, una encuentro conjunto con Gobierno para analizar los expedientes enviados por el Departamento Ejecutivo sobre el casco central.

Presidió la reunión efectuada en la Sala de la Memoria del Anexo "Alfredo Palacios", en su primera parte la vicepresidenta de la comisión de Planeamiento, Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP, y luego su titular, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; en tanto asistieron Renata Ghilotti, de Propuesta Republicana; Fabrizio Fiatti, de Creo, y Alejandro Rosselló, de Juntos por el Cambio.

Por su parte a través de la plataforma Zoom, participaron Agapito Blanco, de Cambiemos, y Verónica Irizar, del bloque Socialista.

Los ediles y las concejalas acordaron, a partir de un pedido del concejal Fiatti, realizar el próximo miércoles, 29 de septiembre, a las 10.30, una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento y de Gobierno, para analizar los 4 mensajes que enviara el Departamento Ejecutivo sobre las peatonales Córdoba y San Martín, las calles San Juan y Maipú, y la reconversión de playas de estacionamiento.

Entre otras cuestiones que se analizaron y quedaron en estudio dos mensajes del Departamento Ejecutivo respecto a transgresiones al Reglamento de Edificación en un inmueble de Colón 1884, y por el que se mantiene la concesión del predio que ocupa en el parque de la Independencia el Club Atlético Newell´s Old Boys, que fuera enviado por la ex intendenta, Mónica Fein.

Quedó también en estudio un pedido del Arzobispado de Rosario, para una construcción, en el Colegio "San José Obrero", respecto al cual la edila Pellegrini, indicó que "el factor de ocupación del suelo (FOS) es casi el doble de lo permitido".

También proseguirá en consideración el anteproyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo por el que se modifica el trazado de la calle Gorriti, entre la colectora Juan Pablo II de la avenida de Circunvalación y la avenida Provincias Unidas.

De igual forma se abordó y obtuvo despacho un mensaje del Departamento Ejecutivo con un pedido de articulación para una propiedad de Laprida 857. También recibió despacho un pedido respecto a un inmueble de Casiano Casas 1042.

Otros expediente en estudio

Proseguirá en tanto en análisis un pedido para regularizar una obra ejecutada sin permiso en el Colegio San Miguel Arcángel, en 9 de Julio 3535. La concejala Pellegrini consignó que "no debería cobrarsele por mayor aprovechamiento o multas"; mientras que el edil Blanco, recordó un caso, el del Colegio del Sol, que "sí se les cobró".

En tanto la concejala Irizar mencionó que hubo casos en la comisión de Presupuesto en la que "se condonaron multas y mayor aprovechamiento" y ejemplificó en lo que ocurrió con la Escuela "Sor María Josefa Rossello".

Se acordó que se buscarán antecedentes para trabajar en el despacho.

Igualmente quedó en estudio un pedido de articulación para un edificio en Entre Ríos 1930, en este caso la edila Gigliani objetó que se plantea "articular con una altura potencial, cuando al lado hay una construcción de vivienda colectiva".

Indicó el concejal Fiatti que "hoy la ordenanza lo permite".

Asimismo quedó en análisis un proyecto para la suscripción de un convenio para la ejecución de una edificación en Tucumán 1970 y para articulación en bulevar 27 de Febrero 1768/70.

Se acordó recibir la próximo semana a vecinos de barrio Fisherton que, entre otros aspectos, cuestionan la construcción de condominios en la referida zona de la ciudad.

Recordó la concejala Gigliani que se había realizado un pedido de informes sobre la temático y requirió "sería bueno que lo respondan".

AVANZÓ EN ECOLOGÍA EL "PROGRAMA DE CASTRACIONES DE ANIMALES DE COMPAÑÍA"

La propuesta impulsada por la ONG en Redes obtuvo proveído y pasó a la comisión de Gobierno.

La comisión de Ecología y Ambiente se realizó esta mañana, lunes 27 de septiembre, en su modalidad mixta entre presencial y virtual. Del encuentro participaron presidiendo la misma, Mónica Ferrero del bloque Socialista y los integrantes, Carlos Cardozo de Juntos por el Cambio, María Luz Ferradas, y Pedro Salinas, de Ciudad Futura – FSP; Eduardo Toniolli, del Frente de Todos. PJ y Agapito Blanco, de Cambiemos.

Al inicio de la reunión, Ferrero invitó a los concejales a firmar los expedientes que se encuentran en condición de firma y que fueron acordados la semana pasada, e inmediatamente abordó dos proyectos pendientes de tratamiento.

Proveídos

Entre ellos obtuvo el visto favorable para su paso a Servicios Públicos Concedidos una solicitud de un particular para la intervención de Parques y Paseos que facilite la mejora de la zona y la limpieza de basurales frente al colegio Biró de calle Maradona bis 399, en Fisherton.

Otro expediente que obtuvo el proveído a Gobierno a solicitud del edil Salinas es una iniciativa de ONG en Redes que eleva la propuesta «Programa de castraciones de animales de compañía«.

Finalizando, se recordó que los despachos están a la firma de los integrantes de la comisión.

SERVICIOS PÚBLICOS APROBÓ PEDIDOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL TUP

La comisión acordó una serie de proyectos tendientes a la mejora de la frecuencia y los recorridos del transporte urbano de pasajeros.

El encuentro semanal de la comisión de Servicios Públicos tuvo lugar en horas de la mañana de hoy, lunes 27. Lo presidió la concejala Renata Ghilotti, de Propuesta Republicana en forma presencial desde el anexo «Alfredo Palacios». La acompañaron Pedro Salinas, de Ciudad Futura-FSP; y Mónica Ferrero, del bloque Socialista. En tanto, los ediles Eduardo Toniolli, del Frente de Todos-PJ; Susana Rueda, de Rosario Progresista; y Lisandro Zeno, del Partido Demócrata Progresista, lo hicieron en forma virtual.

Mejora del TUP

En cuanto a los expedientes aprobados se encuentran solicitudes ligadas a la mejora de la frecuencia de la línea 123 en barrio Bella Vista; y ampliación de las líneas 121 y 145 en la zona de avenida Uriburu y ruta nacional 9. Lo mismo ocurre para la línea 106 en la zona de la Tablada y Villa Manuelita; línea 140 en calle 513; y línea 153 en barrio La Florida norte. Se acordó además un estudio de factibilidad para el aumento de la frecuencia en barrio Francetti; y línea 131 en barrio Puente Gallego.

En estudio

El edil Toniolli adelantó en la comisión un proyecto -que todavía no se encuentra en el listado de preferencias- que solicita el regreso de la Ronda del Centro, un sistema del TUP que permitía a los usuarios hacer combinaciones y trasladarse sin entrar en la macro y microcentro de la ciudad.

"El decreto que suspendió la Ronda del Centro duraba mientras permanecía el aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO). Entendemos que debería estar funcionando. Habría que darle mayor relevancia y mayor frecuencia", indicó el edil del Frente de Todos-PJ.

Por otro lado Rueda reiteró, al igual que la semana pasada, el pedido de modificación a la ordenanza 9631 del 2016 del edil Aldo Poy sobre la creación de la ordenanza de bici-turismo.

"Agregamos un convenio con la Secretaria de Turismo y el Ente de la Movilidad, y la diplomatura en turismo de la UNR", añadió Rueda.

La ordenanza sobre bici-turismo plantea como prueba piloto la utilización de las bicicletas del Programa Mi Bici Tu Bici, para recorridos por puntos de atractivo en la ciudad, circuitos turísticos y puntos emblemáticos.

TEMAS DE SALUD

Durante el transcurso de la reunión de hoy, se analizaron y aprobaron diversos expedientes que se encontraban en estudio en la comisión.

El encuentro se llevó a cabo en el Anexo "Alfredo Palacios" del Concejo Municipal y asistieron, el titular, concejal Lisandro Zeno, del Partido Demócrata Progresista, Marcelo Megna, de Unión Cívica Radical, Aldo Pedro Poy, del Partido Demócrata Progresista y Ariel Cozzoni, de Unite, un Gol para Rosario.

Expedientes con Despacho:

Durante la comisión de hoy, se dio despacho de la concejala Irizar, a la incorporación al calendario oficial del Concejo, el 25 de Septiembre, Día Internacional de las Leucodistrofias, en el marco del Mes Internacional de difusion y visibilizacion de Leucodistrofias, y como forma de concientizar y comunicar sobre estas enfermedades neurológicas.

También de su autoría y en el mismo sentido, la incorporación de la «Semana Municipal de concientización de la Epilepsia" que se lleva a cabo del 9 al 15 de septiembre, como forma de visibilizar la enfermedad y en señal de representación de todas las personas que la padecen.

Del edil Fiatti, la adhesión del Concejo Municipal a la conmemoración por el Día Mundial del Paciente 2021 instituido por la Organización Mundial de la Salud bajo la consigna "Cuidados seguros para la madre y el recién nacido", llevado a cabo el pasado 17 de Septiembre.

Del concejal Cardozo, la iniciativa que encomienda al Departamento Ejecutivo, la realización de inspección del terreno de J. J. Valle 3788, en Barrio Bella Vista, Distrito Oeste, ante los reclamos realizados por vecinos, para que se realice limpieza y desinfección del lugar.

De la edila Gigliani, la iniciativa que encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal para realizar campañas de difusión en todos los distritos de la ciudad y brindar así, conocimiento sobre la existencia y funcionamiento del Servicio de Odontología en los Barrios.

De la comisión de Salud, la declaración de reconocimiento y beneplácito del Concejo Municipal de Rosario por el desempeño de las y los deportistas rosarinos/as en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, "Tokio 2020" que por motivo de la pandemia del coronavirus se llevaron a cabo en transcurso de este año. Se destacan los valores demostrados por cada uno de los atletas y especialmente el esfuerzo realizado en la preparación previa a dicha competencia.

También recibieron despacho los expedientes que, provenientes de otras comisiones y con modificaciones, solicitan la factibilidad para la revitalización de diversos espacios públicos en barrios de la ciudad.

De la concejala Irizar, la instalación de un Gimnasio Urbano a Cielo Abierto (G.U.C.A) en el espacio verde ubicado en la calle República Árabe Unida N°2200; de la edila Martínez, la instalación de cancha de fútbolbasquet, bebederos y cestos de basura, en la plaza de Sanchez de Thompson 40 y de la concejala Magnani, la instalación de un lugar de deporte, cancha de fútboltenis, en el espacio verde de la plaza "Constancio Vigil" ubicada en Paroissien entre Valparaíso y Lima.