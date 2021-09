Puerto San Martín innovó con la implementación de nueva tecnología medioambiental

Con el objetivo de incorporar servicios esenciales para acompañar el desarrollo urbano y poblacional que viene registrando la zona oeste de la ciudad, el Intendente Municipal, Carlos De Grandis, inauguró esta mañana la estación depuradora de aguas residuales. Está ubicada en un sector estratégico lindero a las 131 viviendas del barrio Néstor Kirchner.

El Intendente presidió el acto de inauguración y estuvo acompañado por los concejales Sonia Grassano, Juan Manuel De Grandis, Walter García, y Carlos Marinucci. También miembros del gabinete municipal, y del equipo de Urbanismo Municipal, trabajadores de la empresa y municipales e invitados especiales. Luego de realizar el tradicional corte de cinta, recorrieron la obra y presenciaron la puesta en funcionamiento.

Tecnología

Con una tecnología inédita en la provincia de Santa Fe que no existe en ningún municipio, similar a las plantas existentes en Europa, la obra inaugurada traerá los líquidos cloacales de Tierra de Sueños, La Pedrera, y San Sebastián Norte en esta primera etapa. Esto mejorará la calidad de vida de los vecinos y preservando el medioambiente.

El proceso de barros activos consiste en el desarrollo de un cultivo bacteriano disperso. Una masa coagulada de partículas de un líquido en un depósito agitado, aireado y alimentado con el agua residual. Esto es capaz de metabolizar como nutrientes los contaminantes biológicos presentes. Se trata de un pre tratamiento, tratamiento, sedimentación, deshidratación de lodos, cloración de carga y se obtiene agua tratada.

Con un apuesta tecnológica que no existe en la zona de El Litoral, como es la recuperación de barro para ser reutilizado en la formación de plantines inclusive, o bien avanzar en un convenio que ya tiene firmado el municipio con una empresa que se llevará el barro de esta planta para extraerle más grasas y generar biodiesel generando recursos al municipio.

Voluntad política

EI Intendente Municipal, Carlos De Grandis, contrastó la realidad del presente de la ciudad a la época que le tocó asumir la Intendencia. "Es un momento histórico para la ciudad. Un desafío enorme si vemos el antecedente de deudas y juicios de obras de las cloacas que dejaron mis antecesores cuando asumí, a éste presente de una planta modelo sin ningún tipo de deuda". Afirmó que "estamos dejando una obra de futuro y no una deuda como nos dejaron a nosotros".

De Grandis agradeció a todos los que han trabajado para lograr esta obra histórica y a los concejales oficialistas en especial: "Ellos me aprueban el presupuesto municipal que me permite tomar esta decisiones y no ponerle palos en la rueda al intendente como hacen otros", apuntó.

En tanto, el titular de la empresa santafesina que construyó la planta, Arcasa Argentina-Cataluña S.A, socia de otra empresa en Cataluña, Barcelona, el Ing. Rubén Saravia, manifestó su alegría por inaugurar esta obra y destacó que "es un ícono en la provincia, porque es una obra que tiene una tecnología a nivel europeo".

"La tecnología que hoy hemos traído a Puerto General San Martín, y que con tanto esfuerzo la Municipalidad la ha financiado, no tiene nada que envidiarle a la que se usa en Europa", destacó. "Son el primer municipio que cuenta con esta planta", afirmó.

En cuanto al funcionamiento, el ingeniero explicó que "el líquido cloacal ingresa y con un tratamiento biológico, sin ningún producto químico. En un proceso de depuración sin olor y sin ruidos, vamos a obtener un líquido tratado, que se va devolver al medioambiente como corresponde". Destacó especialmente que en Puerto se podrá hacer lo que se hace en las ciudades más avanzadas del mundo. "Tener barro deshidratado para luego, mezclándolo con suelo, hacer hacer plantines en el Vivero Municipal para llenar de flores la ciudad".